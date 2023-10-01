بالفيديو.. الألوان الساطعة تزين باريس بتوقيع «طوني ورد»

القاهرة - بوابة الوسط

مع لوحة الألوان الساطعة التي تصدرت مجموعة «طوني ورد» ربيع وصيف 2024، فمن الجميل جداً رؤية التفاصيل البراقة التي يخوضها المصممون اللبنانيون، ليخبروا قصص مجموعاتهم، حيث قدم المصمم اللبناني الشهير مجموعته خلال أسبوع الموضة في باريس بعنوان «الجانب الآخر من عدن»، وفقا لموقع «جمالك».

بالفيديو.. البساطة والرقي عنوان صيف وربيع 2024 لـ«صعب»

يحرص «طوني ورد» دائماً على التحرك نحو المستقبل، لتقديم أزياء أكثر استدامة وخالدة. وقد شارك بنشاط في إعادة تدوير الفساتين من المجموعات السابقة، وإعادة تصميمها وتحويلها في ظل الرؤية الفنية للموسم الجديد مع التفاصيل التي قدمها طوني ورد، فهذه المجموعة مليئة بالألوان، من البرتقالي الناري والوردي والفانيليا والمشمشي مع اللون البرتقالي العميق ودرجات الخوخ الرقيقة إلى الأسود والأخضر والأزرق والفيروز.

بالفيديو: الكلاسيكية تسيطر على مجموعة «مايكل كورس» لصيف 2024

واختار «طوني ورد» استخدام أقمشة التول المزخرفة والناعمة والكريب الساحر والتفتا والموسلين والجيرسيه.

شاهدي معنا التصاميم، واستوحي منها إطلالاتك.

مع لوحة الألوان الساطعة، تصدرت مجموعة «طوني ورد» ربيع وصيف 2024 (الإنترنت)