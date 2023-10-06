سرقة ساعات ثمينة وحقائب من منزل راداميل فالكاو

القاهرة - بوابة الوسط

تحقق الشرطة الإسبانية في سرقة ساعات وحقائب وبعض الأغراض الثمينة الأخرى من منزل لاعب فريق رايو فايكانو، الكولومبي راداميل فالكاو، الواقع بحي آل بلانتيو في العاصمة الإسبانية مدريد، والتي تزعم أن من ارتكبها شخصان ملثمان.

سرقة منزل فالكاو خلال مواجهة مايوركا

وأفادت مصادر شرطية بأن السرقة وقعت السبت الماضي في أثناء مشاركة فالكاو مع فريقه في فريقه أمام مايوركا، حيث اقتحم رجلان منزل اللاعب الكولومبي، وسرقا أغراضا ثمينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وفور ملاحظة عملية السرقة، أبلغ حارس الأمن في المجمع السكني الشرطة.

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وفوجئ اللصان، اللذان سرقا ساعات ثمينة وحقائب، بعاملة المنزل، فلاذا بالفرار بسرعة قبل قدوم أفراد الشرطة.

وبدأت الشرطة في التحقيق بالحادث، والبحث عن اللصين المزعومين، بعد تقدم فالكاو بشكوى رسمية.