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راموس يرفض العرض السعودي رسميًا ويفضل العودة إلى بيته الأول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 04:29 مساء
راموس يرفض العرض السعودي رسميًا ويفضل العودة إلى بيته الأول
سيرخيو راموس بقميص باريس سان جيرمان. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعرب قطب دفاع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق سيرخيو راموس، الإثنين، عن سعادته بالعودة إلى مدينة إشبيلية، مؤكدًا بذلك تقارير صحفية أشارت إلى توصله لاتفاق للانتقال إلى فريقه الأندلسي السابق.

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وقال راموس الذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 يونيو الماضي «إنه يوم مميز جدًا، العودة إلى البيت سعادة غامرة دائمًا، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية»، حسب «فرانس برس».

وأضاف راموس (37 عامًا) والذي حمل ألوان إشبيلية في موسم 2004-2005 قبل انتقاله إلى ريال مدريد؛ حيث أحرز دوري أبطال أوروبا أربع مرات: «أنا سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن».

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وبحسب الصحف المحلية، فإن راموس فضل العودة إلى إشبيلية على الحصول على عرض أفضل من الناحية المادية كان تقدم به نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الماضي.

كان إشبيلية تُوج بطلًا للدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم الماضي، ويحتل إشبيلية المركز الأخير في الدوري الإسباني بعد 4 مراحل، لكنه سيخوض دوري أبطال أوروبا؛ حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب آرسنال الإنجليزي، وأيندهوفن الهولندي، ولنس الفرنسي.

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