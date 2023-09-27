سرقة مجوهرات وساعات فاخرة من منزل «راموس»

القاهرة - بوابة الوسط



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يحقق الحرس المدني الإسباني في عملية سطو تعرض لها منزل اللاعب المخضرم سرجيو راموس، نجم نادي إشبيلية، وزوجته المذيعة بيلار روبيو، التي وقعت الأربعاء الماضي بينما كان يخوض مباراة فريقه ولينس في دوري أبطال أوروبا على ملعب «سانشيز بيزخوان».

أطفال راموس لم يتعرضوا للأذى

ووفقا لما نشرته جريدة «إيه بي سي» الإسبانية، نقلا عن مصادر من الحرس المدني، فإن جريمة السرقة وقعت بينما كان أطفال الزوجين الأربعة ومربياتهم في المنزل، الكائن في بلدة بويويوس دي لا ميتاسيون بمقاطعة إشبيلية، دون أن يتعرض أي من الموجودين داخل المنزل لأذى.

وأشارت الجريدة إلى أن اللصوص سرقوا ساعات وملابس فاخرة ومجوهرات، ومبلغا نقديا دون أن تحدد قدره.

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يقع المنزل الذي تعرض للسرقة في مزرعة فينكا دي لا أليجريا، حيث احتفل راموس وبيلار بزفافهما في العام 2019، بعد زواجهما في كاتدرائية إشبيلية.

وقد وقع نجم ريال مدريد الأسبق (37 عاما) لإشبيلية في الرابع من سبتمبر الجاري، قادما من باريس سان جيرمان، ليعود إلى النادي الأندلسي الذي نشأ فيه، وغادره قبل 18 عاما، لينضم لـ«المرينغي».