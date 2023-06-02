باريس سان جرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، عن رحيل مدافعه المخضرم الإسباني سيرخيو راموس (37 عاماً) في نهاية الموسم الحالي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال النادي الباريسي في بيان صحفي «يحيي باريس سان جرمان بحرارة سيرخيو راموس الذي يستعد لمغادرة العاصمة بعد موسمين دافع خلالهما عن ألوان النادي».

سجل سيرخيو راموس

وفاز راموس الذي التحق بصفوف نادي العاصمة في 2021 قادماً من ريال مدريد بلقب الدوري مرتين (2022 و2023)، علماً أن سجله يتضمن الفوز بمونديال جنوب أفريقيا 2010 وبلقب أمم أوروبا مرتين مع المنتخب الإسباني، كما توج أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا مع ريال.

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وبدوره، قال رئيس نادري باريس سان جرمان القطري ناصر الخليفي في البيان «نود أن نعرب عن امتناننا الكبير لسيرخيو راموس». وأضاف «قيادة سيرخيو وروحه الجماعية واحترافه، بالإضافة إلى خبرته على أعلى مستوى، تجعله أسطورة كرة قدم حقيقية وكان شرفاً لي أن يكون في باريس. الجميع في النادي يتمنون له الأفضل».

راموس يودع باريس سان جرمان

من ناحيته، كتب راموس على مواقع التواصل الاجتماعي «غدا يوم خاص، وغدا سأودع مرحلة أخرى من حياتي، وداعا لباريس سان جرمان».

وتابع «لا أعرف عدد الأماكن التي يمكن للمرء أن يشعر بها أنه بين أهل له، ولكن من دون شك كان باريس سان جرمان والجماهير وباريس أحدهم بالنسبة لي». وأردف «شكراً لكم على عامين مميزين تمكنت فيهما من اللعب في كل بطولة وبذل قصارى جهدي».

خاض راموس الذي سينتهي عقده في 30 يونيو، 57 مباراة في موسمين بألوان سان جرمان. ويغادر راموس نادي العاصمة بعد مباراته على ملعبه «بارك دي برانس» أمام كليرمون ضمن منافسات المرحلة 38 الأخيرة، علماً أن بعض وسائل الإعلام تحدثت في وقت سابق عن إمكانية تجديد عقد المدافع الإسباني.