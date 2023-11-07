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اتهام 4 أشخاص بسرقة مرحاض ذهبي من قصر إنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 10:33 صباحا
اتهام 4 أشخاص بسرقة مرحاض ذهبي من قصر إنجليزي
مرحاض ماوريتسيو كاتيلان معروضا في متحف غوغنهايم في نيويورك في 15 سبتمبر 2016 ( أ ف ب )
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يواجه أربعة أشخاص تهمة سرقة مرحاض مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطا من قصر ريفي إنجليزي، وفق ما أعلنت مصادر قضائية الإثنين.

وتقدر قيمة المرحاض بـ4.8 مليون جنيه إسترليني، وسرق من قصر بلينهايم في وودستوك قرب أكسفورد في جنوب إنجلترا في سبتمبر العام 2019، حسب وكالة «فرانس برس».

وتعد هذه القطعة من أبرز نقاط الجذب ضمن معرض للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان في القصر الذي شكّل مسكنا لدوقات مارلبورو وشهد ولادة رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل.

يعود إنشاء المسكن الفخم إلى القرن الثامن عشر، وهو مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة «يونسكو».

اتهامات بالسطو والتآمر
وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية، إن الرجال الأربعة تتراوح أعمارهم بين 35 و39 عاما، وسيمثلون أمام المحكمة في أكسفورد في 28 نوفمبر.

ويواجه جيمس شين (39 عاما) تهمتي السطو والتآمر لنقل ممتلكات بصورة إجرامية، وتهمة أخرى بنقل ممتلكات بصورة إجرامية، واتهم مايكل جونز (38 عاما) بالسطو، في حين أن فريد دو (35 عاما) وبورا جوكوك (39 عاما)، متهمان بالتآمر لنقل ممتلكات بصورة إجرامية، وفق ما جاء في بيان للشرطة القضائية.

حجز مواعيد لاستخدام المرحاض الذهبي
وكان في إمكان الزوار حجز مواعيد لاستخدام المرحاض الذهبي الثمين لكن لمدة ثلاث دقائق فقط في كل مرة، للحد من قوائم الانتظار.

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واستخدم هذا المرحاض أكثر من 100 ألف شخص خلال العام الذي عُرض فيه في متحف غوغنهايم في نيويورك.

وقالت الشرطة البريطانية حين وقوع السرقة، إن اللصوص اقتحموا قصر بلينهايم خلال وقت الإغلاق وسرقوا المرحاض، وفصلوه عن شبكة الصرف الصحي وتسببوا في «أضرار جسيمة وفيضان المياه».

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