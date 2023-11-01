وعكة صحية تتسبب في إرجاء حفل «أدامو» في عيده الثمانين

القاهرة - بوابة الوسط

أرجئت الحفلة الموسيقية التي كان يُفترَض أن يحييها الأربعاء المغني البلجيكي الإيطالي «سلفاتوري أدامو» في بروكسل لمناسبة عيد ميلاده الثمانين إلى مارس المقبل في خطوة أرجعها مقربون للفنان إلى إصابته باحتقان رئوي.

كذلك ألغيت حفلة أخرى كان من المقرر أن يحييها «أدامو» السبت في العاصمة البلجيكية، وحُدد موعد جديد لها في منتصف يناير المقبل، وأوضح فريق «أدامو» في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أن الفنان «لم يُشف بعد تماماً من الاحتقان الرئوي الذي أصيب به قبل نحو عشرة أيام، ويحتاج إلى وقت وراحة وعليه الانتظار لفترة أطول قليلا قبل العودة إلى المسرح».

مبيعات تصل لـ100 مليون أسطوانة

وتأجل الحفل الذى كان من المقرر أن يقام الأربعاء في يوم ميلاد «أدامو»الثمانين على مسرح «أنسيين بلجيك» الشهير الذي شهد النجاح الأولى للمغني المولود في كوميسو بجزيرة صقلية الإيطالية.

وتوجّه «أدامو» في رسالة كتبها بخط يده نُشرت على «فيسبوك»، إلى جمهوره بالقول «آسف يا أصدقائي، ما زلت بحاجة إلى بعض الراحة، لا يمكننا الوقوف في وجه الطبيعة».

واشتهر سلفاتوري بعدد من الأغنيات التي غلب عليها طابع الحزن، من أبرزها Tombe la neige، وأصبح من بين المغنين القلائل الذي حقق مبيعات أسطواناته أكثر من 100 مليون نسخة.

وروّج لألبومه الجديد «إن فرنش بليز» في مطلع 2023، والذي خصصه لنسخ فرنسية من أغنيات بالإنكليزية لبوب ديلان وإلتون جون وفرقة «سيمبلي ريد» وغيرهم.