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كاظم الساهر مؤجلا حفلاته تضامنا مع غزة.. «لا احتفال وأهلنا تحت القصف»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 06:57 مساء
كاظم الساهر مؤجلا حفلاته تضامنا مع غزة.. «لا احتفال وأهلنا تحت القصف»
صورة لشخص يحمل العلم الفلسطيني وسط سحب دخان كثيفة، 16 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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أعلن الفنان كاظم الساهر، اليوم السبت، عن إلغاء حفلاته الغنائية المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة وذلك بعد الحصار الذي فرض على أهل غزة وانقطاع الاتصالات عنهم، قائلاً: «لا احتفال وأهلنا تحت القصف، نعتذر عن عدم إقامة الحفلات في موعدها تضامنا مع أبناء فلسطين».

وكتب  الساهر خلال صفحته الخاصة على موقع الصور «إنستجرام» الذي وضع عليه صورة  لشخص يحمل العلم الفلسطيني وسط سحب دخان كثيفة، «بسبب الظروف المأساوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى».

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رد ثمن البطاقات
وأشار في نفس المنشور أنه سيعيد ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن، وأضاف «ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود».

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