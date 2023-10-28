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بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 03:56 مساء
بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟
الفنان المصري محمد سلام. (فيسبوك)
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أعلن الممثل المصري محمد سلام اعتذاره عن المشاركة في مسرحية كوميدية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية كان متعاقدا عليها قبل انطلاقها بخمسة أيام فقط، معللًا ذلك باستمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدنيين في فلسطين المحتلة.

قال سلام  في فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نظراً للأحداث الجارية وما يحدث على أرض فلسطين، أجدني عاجزاً عن الضحك والغناء والرقص بينما إخوتنا يُقتّلون، ماذا أقول لربي؟»، وأضاف «التمثيل هو أكل عيشي ولكني لن أموت من الجوع بعد اعتذاري»، واستطرد «كنت أتمنى أن يُلغى الموسم أو يؤجل على الأقل، لكني لن أستطيع المشاركة في المهرجان».

وجاءت ردود الأفعال بين معارضة ومؤيدة، فقال رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوازراة الثقافة تامر عبدالمنعم، «الأستاذ عادل إمام علمنا أن المسرح رسالة، وعلمنا أيضا مقولة عميقة لن يستوعبها إلا العقلاء والنبلاء وهي أن (المسرح لا يعيقه إلا القبر)».

فيما انتقد كاتب السيناريو  محمد أمين راضي عبر «فيس بوك»موقف سلام واعتبره «غير مهني» لكونه جاء متأخرًا وقد يتسبب موقفه (سلام) في الحرج لزملائه المشاركين في المسرحية.

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كما نشر السيناريست سيد فؤاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موجها حديثه إلى سلام: «مع كامل احترامي لموقفك، ولكن مهنيًا كان من الممكن أن تعتذر عن العمل تماماً، ولا تتسبب في حرج للزملاء في نفس المسرحية».

وفي السياق أعلن الناقد طارق الشناوي أنه ضد القرار، مشددًا على أنه نهج لا يجب تعميمه، وأنه كان من الأفضل أن يتصدى لبطولة المسرحية ويتبرع بأجره لفلسطين، وربما سيشجع ذلك زملاءه المشاركين في العرض على الاحتذاء به.

موقف بـ«مقام جهاد»
بينما دعمه الفنان والشاعر صبري فواز قائلاً: «أنت من أنضف وأنقى الناس»، من جانبه كتب الروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال: «الفنان محمد سلام اعتذر عن عدم السفر لعرض مسرحية كوميدية استعراضية في الرياض، لأن الظروف لا تسمح، تحية تقدير لفنان مصري محترم».

وكذلك أكّد الفنان حمزة العيلي دعمًه قائلًا: «محمد سلاّم إنسان نقي صادق، أحبه وأحترمه صديقًا وفنان، موقف حقيقي بمقام جهاد، لا لوم على أحد، ولكن هذا أقل ما يمكن تقديمه». 

كما دافعت الفنانة فيدرا عبر «فيس بوك»: مؤكدة أن مصر والدول العربية بها الكثير من اصحابالمواقف الجريئة» واضافت «نحن شرفا».

وفي مداخلة تلفزيونية أشاد الفنان محمد صبحي بما فعله سلام، موضحاً الفارق بين الفن الرسالة والفن الذي يهدف إلى الترفيه فقط، وذكر صبحي بتقاليد وعادات العرب والمصريين من احترام أحزان الآخرين ومشاركتهم ومؤازرتهم.

يذكر أن فريق عمل المسرحية سافر بالفعل للمشاركة في موسم الرياض، وجرى استبدال الممثل محمد سلام بزميله الممثل تامر أنور.

فيما سبق أُعلن عن تأجيل أو إلغاء عديد الفعاليات الفنية والثقافية في مصر والوطن العربي، ومنها إلغاء مهرجان أيام تونس السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الجونة السينمائي، فيما أعلنت وزيرة الثقافة المصرية تعليق الأنشطة الترفيهية والثقافية تضامنا مع غزة.

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