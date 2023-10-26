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مدحت العدل يدعو الفنانين العرب للمشاركة في أوبريت «الحلم العربي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 04:05 مساء
مدحت العدل يدعو الفنانين العرب للمشاركة في أوبريت «الحلم العربي»
صورة مدمجة للمغنين العرب الذين شاركوا في «أوبريت الحلم العربي». عام 1998. (أرشيفية : الإنترنت)
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تعيد دار الأوبرا المصرية يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري، إعادة تقديم الأوبريت الشهير «الحلم العربي »، وأوبريت «القدس هترجع لنا».

ويأتي الحدث بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، واستشهاد أكثر من ستة آلاف على يد الاحتلال الإسرائيلي، خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وكشف المؤلف مدحت العدل في لقاء متلفز أن العرض سيكون على الهواء مباشرة، وأضاف أن الحفل سيذاع على عديد المحطات الفضائية، وستخصص أرباحه للتبرع لأهل غزة.

 المغني كالطبيب والخباز
ودعا المنتج والكاتب كل المطربين العرب للمشاركة، مؤكدا أن دور الفنان هو المقاومة بفنه وليس الانعزال، وأن الفنان تماما كالطبيب والخباز، فهل يتوقف هؤلاء عن أداء واجبهم، بحسب قوله. 

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وقال العدل في اللقاء، إن الدعوة مفتوحة لكل من يريد المشاركة من الفنانين والأدباء والشعراء العرب والمصريين. واضاف «الحدث بمثابة تضامن مع الأشقاء في فلسطين».

وعن احتمالية غياب المطربين قال: «ليس لأحد حق في أي عمل فني إلا المؤلف والملحن، حتى شركة الإنتاج، والحلم العربي حقي كمؤلف وحق صلاح الشرنوبي وحلمي بكر كملحنين».

ويذكر أن الملحن المصري حلمي بكر أبدى استعداده للحضور رغم حالته الصحية، وقال إنه «يتمني بشدة إعادة تقديم أوبريت الحلم العربي الذى سبق وقدمه منذ سنوات، خاصة بعد أن تفاقمت أحداث القضية الفلسطينية خلال هذه الفترة».

وأوبريت «الحلم العربي» تأليف مدحت العدل وألحان صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، توزيع حميد الشاعري، وشارك فيه أصالة نصري ونبيل شعيل ووليد توفيق وحميد الشاعري وإيهاب توفيق وديانا حداد وغيرهم من نجوم الوطن العربي، وأنتج عام 1998.

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