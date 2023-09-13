الثقافة المصرية تعلِّق أنشطتها تضامنًا مع الشعب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الثقافة المصرية تعليق جميع أنشطتها الفنية، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا إعصار «دانيال».

حيث وجهت وزيرة الثقافة المصرية د. نيفين الكيلاني القطاعات التابعة للوزارة بوقف جميع الأنشطة والتي كان من المقرر إقامتها منذ الثلاثاء وحتى الخميس الجاري، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية للإعلام «ماسبيرو».

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وقدمت وزيرة الثقافة خالص التعازي والمواساة للشعب الليبي في ضحايا العاصفة، معربة عن رجائها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعلنت دار الأوبرا المصرية، تعليق الأنشطة الفنية والثقافية على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، لمدة ثلاثة أيام.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدولة المصرية بإعلان الحداد؛ تضامنًا مع الأشقاء فى المغرب وليبيا ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والعاصفة «دانيال في ليبيا».

