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الثقافة المصرية تعلِّق أنشطتها تضامنًا مع الشعب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 03:02 مساء
الثقافة المصرية تعلِّق أنشطتها تضامنًا مع الشعب الليبي
شعار وزارة الثقافة المصرية، من موقع الوزارة. (أرشيفية)
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أعلنت وزارة الثقافة المصرية تعليق جميع أنشطتها الفنية، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا إعصار «دانيال».

حيث وجهت وزيرة الثقافة المصرية د. نيفين الكيلاني القطاعات التابعة للوزارة بوقف جميع الأنشطة والتي كان من المقرر إقامتها منذ الثلاثاء وحتى الخميس الجاري، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية للإعلام «ماسبيرو».

إرجاء أنشطة هيئة الفنون تضامنًا مع ضحايا «دانيال»

موجة تضامن فنية مع ليبيا بعد العاصفة «دانيال»

وقدمت وزيرة الثقافة خالص التعازي والمواساة للشعب الليبي في ضحايا العاصفة، معربة عن رجائها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعلنت دار الأوبرا المصرية، تعليق الأنشطة الفنية والثقافية على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، لمدة ثلاثة أيام.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدولة المصرية بإعلان الحداد؛ تضامنًا مع الأشقاء فى المغرب وليبيا ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والعاصفة «دانيال في ليبيا».
 

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