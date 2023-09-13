إرجاء أنشطة هيئة الفنون تضامنًا مع ضحايا «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أجّلت الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون، أنشطتها الفنية والثقافية، ومن بينها أعمال اللجان المكلفة بمهرجانات المسرح والسينما والأغنية الشعبية.

وأعلنت الهيئة في بيان تضامنها مع أسر الضحايا والمفقودين والمصابين جراء الكارثة الكبرى التي تعرضت لها عدد من مدن شرق ليبيا، وتأجيل جميع مناشط الهيئة إلى حين إشعار آخر، بحسب الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك».

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وقال البيان: «بناءً على تعليمات رئيس الهيئة جرى تأجيل جميع أعمال اللجان المكلفة بإعداد مهرجانات المسرح والسينما والأغنية الشعبية وجميع مناشط الهيئة إلى حين إشعار آخر تضامنًا مع أسر الضحايا والمفقودين والمصابين جراء الكارثة الكبرى التي تعرضت لها عدد من مدن شرق بلدنا الحبيب، وبناء عليه تأجيل الاستعدادات للمهرجان الوطني للفنون المسرحية للدورة الـ12».

كما تقدمت الهيئة بالتعازي والمواساة للشعب الليبي ولأسر الضحايا والعائلات المتضررة.

