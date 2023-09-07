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تشكيل لجنة عليا للمهرجان الوطني للفنون المسرحية.. ومسابقة لـ«تصميم شعار»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 08:26 مساء
تشكيل لجنة عليا للمهرجان الوطني للفنون المسرحية.. ومسابقة لـ«تصميم شعار»
شعار المهرجان الوطني للفنون المسرحية الدورة 12 (صفحة الهيئة العامة للسينما والمسرح على فيسبوك)
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أصدر رئيـس الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون عبدالباسط أبوقندة قرارًا بتشكيل لجنة عليا للمهرجان الوطني للفنون المسرحية للدورة الـ12.

جاء القرار بناء على اجتماع رئيس الهيئة مع اللجنة التحضيريةَ للإعداد للمهرجان الوطني للفنون المسرحية، برعاية رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وفقًا لصفحة الهيئة على «فيسبوك».

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ونص القرار على أن يكون فتحي محمد كحلول رئيسًا شرفيًا للمهرجان، وأنور فرج التير مديراً له، وحسن علي فرحات رئيس لجنة الاستقبال والضيافة، ومنيرة سالم سعد رئيسة لجنـة العروض، وعلي مفتاح الشول رئيس اللجنة الفنية، وعطية حسين باني رئيس اللجنة الإعلامية، وعلي موسى الفلاح رئيس اللجنة الثقافية، وحمزة علي ابورقيبة رئيس اللجنة المالية، ومروة عمران عثمان مقـرر الجنة. 

وأشارت الصفحة إلى أن اللجنة منوطة بالإشراف التام علي المهرجان واقتراح اللجان الفرعية، كلٌ حسب الاختصاص.

مسابقة لتصميم شعار وبناء هوية بصرية 
من جانب آخر، أطلقت اللجنة مسابقة لتصميم شعار وبناء هوية بصرية خاصة للمهرجان الذي سيُقام بطرابلس من (10-20) أكتوبر 2023، وستمنح اللجنة صاحب التصميم الفائز جائزة مالية قدرها 5000 دينار ليبي.

واشترطت اللجنة في العمل المقدّم أن يستوفي الشروط التالية: 

أولا: الشروط الفنية
- تصميم شعار ودليل متكامل عن الهوية البصرية (Design Guide).
- ترسل المشاركات بشكل عرض نموذجي (Mockups) للاطلاع قبل استلام ملفات العمل الأصلية، وللمصمم الأحقية التامة بالتحفظ على عدم مشاركتها إلى حين اختياره كفائز في المسابقة.
- يجب أن يكون العرض النموذجي المرسل لغرض الاطّلاع علي شكل ملف (Pdf) يحتوي على تفاصيل كاملة عن العمل.
- في حال اختيار العمل الفائز يجري تسليم كافة ملفات العمل الأصلية بصيغة ملفات (Vector) بإمتدادات (psd , Eps, Pdf).

ثانيا: الشروط العامة
- أن يكون التصميم مستوحى من اسم ونشاط المهرجان.
- للمصمم الحرية التامة في تحسين وتطوير شعار للمهرجان أو ابتكار فكرة جديدة.
- يحق لكل مصمم المشاركة بأكثر من مقترح على أن يحمل كل مقترح فكرة وشكل جديد.
- يسلم العمل الفائز بالمسابقة على قرص مدمج (CD) لمقر الديوان أو بالتواصل مع المشرفين.
- تقبل كافة المشاركات في مدة أقصاها  الثلاثــاء المـوافق  12- 9 - 2023.

ويجرى لاحقًا تحديد موعد الإعلان عن التصميم الفائز بعد فرز جميع المشاركات من قبل اللجنة العليا للمهرجان.

وأشارت الصفحة إلى أنه من يرغب بالمشاركة؛ التواصل على الرقم التالي: واتس آب 0916600505 

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