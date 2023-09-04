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رئيس الهيئة العامة للخيالة يدعو إلى توحيد الحركة الفنية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 03:37 مساء
رئيس الهيئة العامة للخيالة يدعو إلى توحيد الحركة الفنية (صور)
رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بمدينة بنغازي والوفد المرافق له خلال الزيارة، 3 سبتمبر 2023 (صفحة الهيئة على فيسبوك)
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تفقّد رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بمدينة بنغازي محمد البيوضي، أمس الأحد، المسرح الوطني ببنغازي ومسرح السنابل وسينما الزهرة وسينما الهلال وبعض المكاتب التابعة لديوان المنطقة الشرقية.

جرت الزيارة رفقة مدير ديوان الهيئة بالمنطقة الشرقية فتحي اللواطي والفنان حمزة ابليبو، للوقوف على جاهزية دور العرض والمسارح، والاطلاع على الصعاب التي تواجهها، وبحث السبل الكفيلة بحلحلتها لإعادة الحياة إليها، وتوحيد الحركة الفنية في البلاد، ومتابعة سير عمل ديوان وفروع الهيئة بالمنطقة الشرقية ومتابعة المنابر الفنية فيها والعمل على على تفعيلها، بحسب الصفحة الرسمية للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون ببنغازي على «فيسبوك».

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 أكد رئيس الهيئة على استمرارية مثل هذه الزيارات وعدم توقفها، وأشار إلى أن المحطة القادمة هي ديوان الهيئة بالمنطقة الجنوبية، للتأكيد على عودة الحياة للمسارح ودور العرض والتمسك بوحدة الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بكامل البلاد.

زيارة رئيس هيئة الخيالة إلى دور العرض والمسارح، 3 سبتمبر 2023 (صفحة الهيئة على فيسبوك)
زيارة رئيس هيئة الخيالة إلى دور العرض والمسارح، 3 سبتمبر 2023 (صفحة الهيئة على فيسبوك)
زيارة رئيس هيئة الخيالة إلى دور العرض والمسارح، 3 سبتمبر 2023 (صفحة الهيئة على فيسبوك)
زيارة رئيس هيئة الخيالة إلى دور العرض والمسارح، 3 سبتمبر 2023 (صفحة الهيئة على فيسبوك)
زيارة رئيس هيئة الخيالة إلى دور العرض والمسارح، 3 سبتمبر 2023 (صفحة الهيئة على فيسبوك)
زيارة رئيس هيئة الخيالة إلى دور العرض والمسارح، 3 سبتمبر 2023 (صفحة الهيئة على فيسبوك)
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