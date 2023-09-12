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موجة تضامن فنية مع ليبيا بعد العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 01:03 مساء
موجة تضامن فنية مع ليبيا بعد العاصفة «دانيال»
جثث خلفتها العاصفة «دانيال» في شوارع درنة، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
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عبر عدد من الفنانين العرب عن تضامنهم مع ليبيا بعد الدمار الذي خلفته العاصفة المتوسطية «دانيال» التي مرت بالشرق الليبي قبل يومين. وبينما لم تعلن بعد إحصائية دقيقة بشأن ضحايا الكارثة، قدّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، عدد المفقودين بنحو «10 آلاف شخص».

وقال الممثل المصري حسين فهمي: «‏أتقدم بخالص التعازي لشعب ليبيا الشقيق في ضحايا الإعصار «دانيال» الكارثي، مع تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، وتمنياتي لأهالي الضحايا بالصبر والسلوان، وأدعو الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية (وال).

وكتب المطرب الإماراتي حسين الجسمي عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «اللهم احفظهم بحفظك، وكن لهم عونا ونصيرا يا رب. كل الدعم لأهلنا في ليبيا والمغرب».

تضامن أصالة وإليسا ونانسي عجرم مع ليبيا
وتفاعلت الفنانة أصالة مع الكارثة، إذ قالت عبر حسابها على «إكس»: «الله يحفظ ليبيا الحبيبة من كل مكروه، ويعافي هالشعب العظيم اللي تحمل فوق طاقته». في حين قدمت المطربة الكويتية، نوال، تعازيها لأسر ضحايا العاصفة، وكتبت عبر «إكس»: «خالص التعازي للشعب الليبي الشقيق، ونسأل الله السلامة للمصابين. حفظ الله الأوطان العربية».

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بدورها، كتبت نانسي عجرم عبر حسابه على منصة «إكس»: «يا رب ترحم وتلطف بأهلنا في ليبيا. شو صعب اللي عم يصير». وأعلنت الفنانة إليسا تضامنها مع الشعب الليبي عبر منصة «إكس»، قائلة: «كل التضامن والمحبة لشعب ليبيا بعد الكارثة الطبيعية اللي صارت. بتمنى الشفاء للمصابين، وبصلي لراحة نفس الضحايا، والله يصبر عائلاتهم».

وعبر منصة «إكس» أيضا، دعت المغنية نوال الزغبي أن يحمي الله الشعب الليبي. بينما كتبت مواطنتها ديانا حداد عبر حساباتها على مواقع التواصل: «اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم يا الله أن تلطف بحال أهلنا في ليبيا. حسبي الله ونعم الوكيل. قلوبنا معكم ومع المغرب».

وانضم مشاهير آخرون لقائمة المتضامنين مع الشعب الليبي عقب العاصفة «دانيال» من خلال وسمي «أنقذوا الشرق الليبي» و«أغيثوا ليبيا»، من بينهم الفنانة اللبنانية كارول سماحة، والمطرب التونسي صابر الرباعي، والممثلة السورية شكران مرتجى، والمطربة العراقية رحمة رياض.

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