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ممثلون في هوليوود يدعون إلى إنقاذ الأرواح في غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 10:05 صباحا
ممثلون في هوليوود يدعون إلى إنقاذ الأرواح في غزة
قصف إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة بتاريخ 19أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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رفع ممثلون بارزون في هوليوود بينهم كيت بلانشيت وخواكين فينيكس ورامي يوسف وأندرو غارفيلد، رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، يحضّونه فيها على الدعوة إلى وقف إطلاق نار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وطلبت عشرات الشخصيات في هوليوود من بايدن العمل على «وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق نار في غزة وإسرائيل تفاديا لخسارة مزيد الأرواح»، حسب «فرانس برس».

وجاء في الرسالة التي نشرها موقع (أرتيستس فور سيزفاير دوت أورغ) «إننا نحض إدارتكم وجميع زعماء العالم على تكريم جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والعمل من دون تأخير على وقف إطلاق النار ووضع حد لقصف غزة والإفراج الآمن عن الرهائن»، مصيفة لأنّ «إنقاذ الأرواح واجب أخلاقي».

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استشهاد 4137 وإصابة 13162 بجروح
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الرابع عشر على التوالي إلى 4137 «شهيدا» أغلبهم نساء وأطفال.

وقالت الوزارة في بيان، «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنا وإصابة 13162 آخرين بجروح مختلفة».

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال يوم واحد «37 مجزرة» ضد عائلات قطاع غزة، راح ضحيتها 352 «شهيدا» و669 إصابة بجراح مختلفة.

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