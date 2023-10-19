  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 04:37 مساء
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
أحد مستشفيات قطاع غزة. (أ ف ب)
alwasat radio

قدرت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية وجود 50,000 امرأة حامل حاليًا في غزة، ومن المتوقع أن تلد 5,500 منهن في الشهر المقبل.

وحذر الوكالة، الخميس، أن النساء يواجهن تحديات كبيرة وسط الحصار، لا يقتصر الأمر على افتقارهن إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الولادة الآمنة ونفاد مخزون الإمدادات المنقذة للحياة فحسب، بل يفتقرن أيضًا، مثل جميع المدنيين في غزة، إلى ملاذ من القصف والقدرة على الحصول على الغذاء والماء، وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وقالت إن الجهود المبذولة للتفاوض بشأن ممر إنساني لم تنجح حتى الآن. وأضافت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقوم أيضًا بتخزين الإمدادات مسبقًا، بما في ذلك الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية وحقائب الصحة الإنجابية المشتركة بين الوكالات على الحدود، من أجل تقديم المساعدات بشكل عاجل عند استعادة إمكانية الوصول. ومع ذلك لم تنجح حتى الآن في إدخالها إلى سكان غزة.

وردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة خلال الأشهر الأخيرة واستمرار اقتحام المسجد الأقصى، أطلقت حركة حماس عملية «طوفان الأقصى» منذ السابع من أكتوبر الجاري، فيما فرض الاحتلال حصارًا شاملًا وقطع المياه والكهرباء وإمدادات الوقود عن قطاع غزة، واستمرت طائراته بقصف المدنيين موقعة 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم ...
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!

«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!
«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة

«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة
كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة

كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة

مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة

محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة
الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين

الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين
فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن

فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا
بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة

بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. قمة مصرية أردنية في القاهرة
اليوم.. قمة مصرية أردنية في القاهرة
غارات إسرائيلية على 4 أبراج سكنية في غزة
غارات إسرائيلية على 4 أبراج سكنية في غزة
العاهل الأردني يصل مصر لعقد قمة مع السيسي
العاهل الأردني يصل مصر لعقد قمة مع السيسي
3500 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة
3500 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة
السيسي يؤكد لقائد عسكري أميركي أهمية احتواء «الموقف المتأزم» في غزة
السيسي يؤكد لقائد عسكري أميركي أهمية احتواء «الموقف المتأزم» في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
المزيد
3785 شهيدًا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
3785 شهيدًا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة...
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة...
مذكرات توقيف في فرنسا بحق وزير الدفاع السوري السابق وثلاثة آخرين
مذكرات توقيف في فرنسا بحق وزير الدفاع السوري السابق وثلاثة ......
السيسي يؤكد لقائد عسكري أميركي أهمية احتواء «الموقف المتأزم» في غزة
السيسي يؤكد لقائد عسكري أميركي أهمية احتواء «الموقف المتأزم»......
3500 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة
3500 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة...
المزيد