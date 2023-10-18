المفوضية الأوروبية: لا شيء يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أنه «لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين»، ودانت المشاهد المروعة في الموقع.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «يجب إثبات كل الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص، في حين دعت روسيا والإمارات إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد قصف المستشفى.