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المغنية الأميركية كيلاني: إيمان المسلمين في ظل هذا الألم أبهرني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 06:00 مساء
المغنية الأميركية كيلاني: إيمان المسلمين في ظل هذا الألم أبهرني
المغنية الأميركية كيلاني تشارك في إحدى المظاهرات الداعمة لغزة بولاية لوس أنجليس. في 15 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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بدأت المغنية في قراءة القرآن بعد انبهارها بإيمان المسلمين وإصرارهم على تحدي جرائم قوات الاحتلال الصهيوني، وشاركت في «نادي كتاب» وهو مخصص لتعلّم القرآن وقراءته عبر تطبيق «تيك توك».

وكشفت المغنية عبر تطبيق «انستجرام» عن شرائها مصحفا، على الرغم من اعتناقها للديانة «السانتيرية»، وهي خليط من المعتقدات الأفريقية القديمة وبين المسيحية وتنتشر بشكل كبير في كوبا.

وكتبت كيلاني كذلك أن «مشاهدة إيمان المسلمين الذي لا يتزعزع في ظل هذا الألم، أمر حلو ومر، وبمثابة تذكرة جميلة للمعنى الحقيقي للإيمان والارتباط بالرب» وأضافت «مشاهدة الناس يخلصون وهم في قمة الرعب أمر ملهم جدًا، أرسل لكم حبي وأحضاني».

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وشاركت  كيلاني في مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية، ودانت زملاءها من الفنانين الذين لم يتضامنوا مع فلسطين، وقالت في منشور لها: «ماذا بكم بحق الجحيم؟ إذا كنتم صامتين بسبب المال، فهذا قدر جنوني، وهذا أمر مقزز. لستم أصدقائي إذا لم تتضامنوا مع فلسطين».

معلومات عن كيلاني
كيلاني آشلي باريش من مواليد 24 أبريل 1995 مغنية وكاتبة أغاني وراقصة من أوكلاند بولاية كاليفورنيا، بأميركا، اشتهرت كعضوة في فرقة ( Poplyfe).

وأصدرت عديد الألبومات الغنائية، منها ألبوم بعنوان (Cloud19)، اعتبر واحداً من أفضل 50 ألبوما في عام 2014، كما صدر ألبومها الثاني (You Should Be Here) في عام 2015 والذي حازت عليه ترشيحاً لجائزة غرامي في عام 2016.

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