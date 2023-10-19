الفنان التونسي بوشناق يتخلى عن لقب سفير النوايا الحسنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الفنان التونسي، أمس الأربعاء، تنازله عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة، احتجاجا على صمت المنظمة إزاء ما يتعرض له الأبرياء في غزة من عدوان إسرائيلي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك».

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وكتب مدير صفحة بوشناق معللا سبب تخليه عن اللقب وباللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية، «احتجاجًا على الصمت الرهيب لهذه المنظمة أمام ما يحدث في حق المدنيين الأبرياء الفلسطينيين».

حفل تضامني مع غزة

ويذكر أن بوشناق سيشارك في حفل تضامني مع الفلسطينيين ينظمه مسرح أوبرا تونس، غدا الجمعة، بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة.

ويشارك بوشناق في الحفل عدد من الفنانين التونسيين إلى جانب الفنانة الأردنية مكادي نحاس، وستخصص عائدات الحفل إلى الهلال الأحمر التونسي الذي يعنى بدوره بجمع المساعدات التي سيجري إرسالها إلى قطاع غزة.