إرجاء مهرجان الموسيقى العربية بمصر بسبب اضطرابات المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

أرجأت وزارة الثقافة المصرية، الأحد، مهرجان الموسيقى العربية الذي كان مقرراً أن تنظمه دار الأوبرا المصرية الأسبوع المقبل، من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، بعد أيام من إعلان إرجاء مهرجان الجونة السينمائي بسبب الاضطرابات الراهنة في المنطقة.

وأفادت وزارة الثقافة، في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بأنه تقرر «تأجيل إقامة فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على أن يُحدد الموعد الجديد لاحقا»، حسب وكالة «فرانس برس».

كما أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الأسبوع الماضي، إرجاء دورته السادسة في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة أخيرا، في إشارة ضمنية إلى القصف الكثيف الذى يشنه الاحتلال الاسرائيلى على قطاع غزة.

-دار الأوبرا الوطنية في اليونان تسعى لمجدها القديم

الأوبرا الملكية البريطانية تخفض سعر التذاكر لاجتذاب الطلبة

وتصاعدت وتيرة العنف بين حركة حماس والاحتلال الاسرائيلى على مدى الأسبوع الماضي، بعد أن شنت حماس عملية «طوفان الأقصي» ضد الاحتلال الاسرائيلى في 7 أكتوبر، التي أعقبتها حملة قصف كثيفة من قِبل «إسرائيل» قتلت أكثر من 2300 فلسطيني في قطاع غزة، بينهم أكثر من 700 طفل، مع ترقب اجتياح بري إسرائيلي للقطاع المحاصر.

وكان المهرجان مقرراً في الفترة بين 13 و20 من الشهر الجاري، ولكنه بات مبرمجاً في الفترة بين 27 أكتوبر و2 نوفمبر.

وعلّقت إدارة المهرجان في بيان أنه «على الرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي، فإننا ارتأينا أنه من واجبنا الالتزام بإقامة المهرجان».