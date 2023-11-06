الساحة الفنية تفقد أحد نجومها الرواد «نوشي خليل»

طرابلس - بوابة الوسط

فقدت الساحة الفنية الليبية، اليوم الإثنين، أحد نجومها الرواد الذين انطلقوا مع بداية الإذاعة الليبية ثم التلفزيون الليبي خلال عقد الستينات من القرن الماضي، الفنان خليل دغمان، واسمه الفني الذي عرفه به الجمهور هو نوشي خليل، وذلك عن عمر ناهز الـ81 عامًا بعد معاناة مع المرض.

وُلد الفنان الراحل في مدينة بنغازي، حيث شهدت إذاعة بنغازي خطوات انطلاقته الأولى بأغنية «يا صغيرة يا زينة» بعد أن اكتشفت موهبته الكاتبة والإعلامية رائدة العمل النسائي المرحومة خديجة الجهمي.

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بعدها انتقل إلى العاصمة طرابلس ليسجل ظهوره اللافت كمطرب تفنن في أداء الأغنية الليبية، ليضيف اسمه ضمن قائمة رواد تجديدها بألحان كوكبة الملحنين النجوم كالراحلين: علي الشعالية، وفؤاد الكعبازي، ومحمد الدهماني، وعديد الملحنين الليبيين.