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وفاة المخرج التلفزيوني يحيى جرناز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 09:29 مساء
وفاة المخرج التلفزيوني يحيى جرناز
المخرج التلفزيوني يحيى جرناز (أرشيفية: الإنترنت)
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تُوفي اليوم الثلاثاء بمدينة طرابلس المخرج التلفزيوني يحيى جرناز، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونعى فنانون ليبيون عبر صفحات التواصل الاجتماعي زميلهم جرناز الذي امتدت مسيرته المهنية لحوالي نصف قرن أنجز خلالها عديد الأعمال التي تعددت بين الدراما، والبرامج الفكاهية والغنائية، منها مسلسل «الحومة»، والبرنامج الرمضاني «تحية حب»، و«على الطاير»، و«عشرة على عشرة»، كما أخرج للتلفزيون عديد المهرجانات والمناسبات الاحتفالية.

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ويحيى جرناز أول من أخرج برنامج «قالوها»، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الغنائية والمنوعات، بعدما تتلمذ على المخرج المرحوم عبدالباسط البدري.

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