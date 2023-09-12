كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

القاهرة - بوابة الوسط

ضربت العاصفة «دانيال» الشرق الليبي خلال الأيام الثلاثة الماضية، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة. وبينما لم تعلن بعد بشكل رسمي أعداد ضحايا الكارثة، قدّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، عدد المفقودين بنحو «10 آلاف شخص».

ولكن لماذا تسمى العواصف؟ أجابت عن هذا التساؤل شبكة «بي بي سي»، وأعطت تفسيرا منطقيا لهذا الاتجاه، قائلة إن إعطاء العواصف أسماء علم يجعل الناس أكثر انتباها عندما يكون الطقس قاسيا في الخارج، مع فكرة أنك ستسمع الاسم، وستعرف أن رياحا شديدة أو مطرا غزيرا أو ثلجا في انتظارك خارج المنزل. وبهذه الطريقة، سيكون الناس في وضع أفضل لمعرفة سبل الحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم.

ولا تزال تسمية العواصف أمرا جديدا نسبيا، إذ بدأ مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة بذلك في العام 2015 مع زملائهم في أيرلندا، ثم انضمت هولندا إليهما لاحقا.

متى تعطى العاصفة اسما؟

يجرى إعطاء اسم للعاصفة عندما يُتوقع أنها ستتسبب في تأثيرات متوسطة أو عالية، أو بلغة الأحوال الجوية، عندما يكون من المحتمل أن تتسبب في تحذير ذي لون أصفر (كهرماني) أو أحمر.

وتأتي هذه التحذيرات عبر خدمة التحذير من الطقس القاسي التابعة لمكتب الأرصاد الجوية الوطني البريطاني، ويجرى إصدارها في حالات مثل المطر الغزير والرياح الشديدة والثلج والجليد والضباب والحرارة الشديدة، وفق «بي بي سي».

ويجرى إعطاء أسماء للعواصف المدارية عندما تتحرك في نمط دوران دائري، وتصل سرعة رياحها إلى 63 كم/ الساعة، وتتطور العاصفة المدارية إلى إعصار عندما تصل سرعة رياحها إلى 119 كم/ الساعة.

وعالميا، كانت الأعاصير تسمى إما بأسماء بعض القديسين مثل إعصار «سانت بول» و«سانت لويس» و«سانتا ماريا»، أو بأسماء السنوات التى حدثت فيها مثل إعصار «1898» الذى ضرب الولايات المتحدة، أو حسب المكان الذى تشكلت فيه أو المنطقة الرئيسية التي اجتاحتها مثل إعصار «ميامى الكبير» في العام 1926، وإعصار «جالفستون» الذى دمر بالكامل تقريبا المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وإعصار «نيو إنجلاند»، وفق «بوابة الأهرام» المصرية.

تسمية الأعاصير والعواصف أسماء أشخاص؟

في أثناء الحرب العالمية الثانية، بدأ خبراء الأرصاد الجوية يطلقون على الأعاصير أسماء زوجاتهم وبناتهم، وإن اشتدت العواصف تسمى أسماء أشخاص مكروهين. ومن هنا جاء هذا التقليد، حيث كانت الأسماء رنانة جدا ولا تنسى، لكن في هذه المرحلة كانت التسمية عشوائية.

وفي العام 1950، قرروا التخلي عن هذه الفكرة، بعد أن وضعوا نظام تسمية كامل، بحيث تسمى العواصف وفقا للأبجدية الصوتية، مثل «Able وBaker وCharlie»، والأسماء المستخدمة هي نفسها لكل موسم إعصار، بمعنى آخر كان دائما ما يطلق على إعصار أول موسم اسم «Able»، والثاني «Baker»، وما إلى ذلك.

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استمر هذا النظام ثلاث سنوات، وفي العام 1953 جرى الاعتراف بأنه معقد، حيث كان السكان قد اعتادوا بالفعل أسماء الإناث ورفضوا قبول الابتكارات. ولتجنب الاستخدام المتكرر للأسماء، جرت مراجعة النظام، بحيث يجرى إعطاء العواصف أسماء إناث، وكانت أول عاصفة تحصل على اسم أنثى هي العاصفة الاستوائية «أليس».

منذ نهاية العام 1978، جرى تنقيح النظام مرة أخرى، لتشمل أسماء الأعاصير كلاً من أسماء الذكور والإناث بالتناوب، وكانت العاصفة الأولى التي تحمل اسم ذكر هي إعصار «بوب» الذي ضرب ساحل خليج الولايات المتحدة العام 1979.

كيف يجرى اختيار أسماء العواصف والأعاصير؟

تختلف قواعد التسمية من منطقـة إلى أخرى حول العالم، حيث تقسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قواعد تسـمية الأعاصير المدارية إلى 10 مناطق، كل منطقـة لديهـا قوائـم معدة مسبقا لفتـرة زمنية محددة، وبترتيب أسـماء متفق عليه، فبعض المناطق تكـون الأسـماء فيها وفـق الترتيب الأبجـدي اليوناني، وبعضها الآخر وفق الأسماء المحلية المتداولة.

وفي بريطانيا، يطلب مكتب الأرصاد الجوية من الجمهور اقتراح أسماء محتملة، ويجرى نشر قائمة جديدة كل عام. وتوضع الأسماء من الألف إلى الياء، وتنشر من أوائل سبتمبر إلى أواخر أغسطس، وتتشكّل من أسماء مذكرة ومؤنثة. لذلك رأينا أسماء «آروين» و«بارا» و«كوري» في هذه الدورة، وفق «بي بي سي».

وقد جرى تقديم أكثر من 10 آلاف مشاركة من قِبل الجمهور البريطاني العام الماضي، وكانت الأسماء المختارة هي تلك تعكس بعض الخيارات الأكثر شعبية، بالإضافة إلى بعض الأسماء التي اختيرت بسبب الأسباب الجميلة وراء ترشيحها من قِبل بعض الأفراد.

كيف تسمى أعاصير المحيط الأطلسى وبلدان شرق آسيا وبحر العرب؟

يعين الخبراء أسماء للأعاصير وفقا لقائمة رسمية من الأسماء التي جرت الموافقة عليها قبل بداية كل موسم للأعاصير، وتصدر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) مجموعة من ست قوائم، لاستخدامها كل عام في المحيط الأطلسي، بحيث تضم القائمة 21 اسما على الحروف الأبجدية باستثناء الأحرف «Q وU وX وY وZ». بينما يحصل الساحل الغربي على أسماء أعاصير من ست قوائم أخرى مختلفة، تتضمن كل الحروف الأبجدية ما عدا «Q وU».

وفور مرور ست سنوات، تبدأ التسمية مرة أخرى مع القائمة الأولى. فعلى سبيل المثال، سميت أول عاصفة استوائية في المحيط الأطلسي العام 2019 «أندريا»، وسيكون هذا الاسم للإعصار الأول في العام 2025 أيضا.