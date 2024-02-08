«المركزي» يفتح 208 اعتمادات مستندية خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، تفاصيل طلبات فتح 208 اعتمادات مستندية للشركات خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري.

وجرى فتح اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الكهربائية والغذائية، وأخرى تستورد المواد الخام والإلكترونيات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية، حسب كشوف نشرها المصرف المركزي.

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ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد به «المركزي».