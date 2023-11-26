«المركزي» يفتح 467 اعتمادًا مستنديًا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، تفاصيل طلبات فتح 467 اعتمادًا مستنديًا للشركات خلال الفترة من 16 نوفمبر الجاري إلى 22 من الشهر نفسه.

وحسب كشوف نشرها المصرف «المركزي»، فقد جرى فتح اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، وأخرى تستورد الإلكترونيات، والبتروكيماويات، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية.