«المركزي» يفتح 467 اعتمادًا مستنديًا خلال أسبوع...

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، تفاصيل طلبات فتح 467 اعتمادًا مستنديًا للشركات خلال الفترة من 16 نوفمبر الجاري إلى 22 من الشهر نفسه.
وحسب كشوف نشرها المصرف «المركزي»، فقد جرى فتح اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، وأخرى تستورد الإلكترونيات، والبتروكيماويات، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية.
ضوابط إدارة الرقابة على المصارف والنقد بـ«المركزي»
ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد به «المركزي».
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