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تكالة يقدر الدور التركي لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 09:00 مساء
تكالة يقدر الدور التركي لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا
لقاء تكالة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (المجلس الأعلى للدولة)
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عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، عن تقدير المجلس دور تركيا في دعم الاستقرار، والإسهام في مشاريع إعادة إعمار والجهود الأممية، لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع تكالة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفد المرافق له، بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس مساء اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء مكتب الرئاسة، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.

العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا
وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إنه خلال الاجتماع بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وعددا من الملفات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن تكالة «عبّر عن تقدير المجلس الأعلى للدولة الدور المهم الذي تضطلع به الدولة التركية في دعم الاستقرار بليبيا، والإسهام في مشاريع إعادة الإعمار، ودعم الجهود الأممية، لإنهاء المراحل الانتقالية، وصولا لتنفيذ انتخابات وطنية نزيهة تحقق طموحات الليبيين، ويتوافق عليها الجميع».

ولفت إلى أن وزير الخارجية التركي نقل من جهته تحيات الرئيس رجب طيب إردوغان لتكالة والشعب الليبي، مؤكدا عراقة أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين، وأن زيارته تهدف لدعم المسار الديمقراطي الليبي، والمصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد الصف الليبي، لتحقيق الاستقرار في البلاد وكامل المنطقة.

لقاءات وزير الخارجية التركي في طرابلس
والتقى وزير الخارجية التركي، في وقت سابق اليوم بطرابلس، كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وناقش معهما عددا من الملفات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية.

ووصل فيدان في وقت سابق اليوم إلى طرابلس، وكان في استقباله وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، والمستشاران السياسيان لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»: إبراهيم الدبيبة وأحمد الشركسي، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

لقاء تكالة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء تكالة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء تكالة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء تكالة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء تكالة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء تكالة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء تكالة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء تكالة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (المجلس الأعلى للدولة)
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