الدبيبة يثمِّن دور تركيا في دعم استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة «تقديره لدور تركيا في دعم الاستقرار في ليبيا، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

واستقبل الدبيبة اليوم الأربعاء، بمجمع قاعات غابات النصر في العاصمة طرابلس، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة ناقش مع وزير الخارجية التركي عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية، وأوجه التعاون بين البلدين.

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وأضاف أن فيدان نقل للدبيبة خلال اللقاء تحيات الرئيس التركي رجب إردوغان للدبيبة والشعب الليبي، وأكد على أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين.

كما أكد فيدان أن زيارته إلى ليبيا تأتي في إطار توحيد الجهود بين البلدين ومناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين وكذلك الملفات الدولية، وأهمها ملف غزة والعدوان عليها ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، وكذلك التطورات في عدد من الدول الإقليمية بهدف تنسيق الجهود بين البلدين.

ووصل فيدان في وقت سابق اليوم طرابلس، حيث كان في استقباله وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، والمستشاران السياسيان لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إبراهيم الدبيبة وأحمد الشركسي، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

لقاء الدبيبة ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (حكومتنا)