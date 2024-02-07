قبيل محادثاته الرسمية.. فيدان يزور «قيادة مجموعة المهام» التركية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استبق وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اجتماعاته في ليبيا بزيارة قيادة مجموعة المهام التركية في طرابلس، وذلك فور وصوله مطار معيتيقة، صباح اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع كل من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحسب وكالة «الأناضول» التركية.

وعقد فيدان اجتماعا مع قادة مجموعة المهام التركية في طرابلس، بحسب صور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اللقاء.

- وزير الخارجية التركي يصل طرابلس

ووصل فيدان، في وقت سابق اليوم، طرابلس، وكان في استقباله وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، والمستشاران السياسيان لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»: إبراهيم الدبيبة وأحمد الشركسي، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

اجتماع فيدان مع ضباط مجموعة المهام التركية في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (الإنترنت)

اجتماع فيدان مع ضباط مجموعة المهام التركية في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (الإنترنت)