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تركيا تعتزم إعادة فتح قنصليتها في بنغازي قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 01:41 صباحا
تركيا تعتزم إعادة فتح قنصليتها في بنغازي قريبا
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده قررت إعادة افتتاح قنصليتها في مدينة بنغازي، شرق ليبيا، «قريبا».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية التركي مع نظيره المالطي إيان بورغ في العاصمة فاليتا.

وشدد فيدان على أن تركيا لا ترغب في رؤية اشتباكات بين شرق وغرب ليبيا أو أي اشتباكات في جنوبها، بحسب ما أوردت وكالة «الأناضول» التركية.

زيارة وزير الخارجية التركي إلى ليبيا
وحول زيارته المرتقبة إلى ليبيا، أشار فيدان إلى أنه سيتوجه إلى العاصمة طرابلس بعد مالطا، ويلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وأعضاء المجلس.

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وخلال الزيارة المرتقبة «سيجدد فيدان التأكيد على السياسة البناءة التي تطرحها تركيا تجاه ليبيا»، بحسب «الأناضول».

وأكد كذلك ضرورة حل ليبيا لمشاكلها عن طريق الحوار، قائلاً: «لا نريد للانقسام الحالي بين الشرق والغرب أن يصبح دائما، نعتقد بأنّ هذا الانقسام يجب أن يحل بطريقة سلمية من خلال الحوار وبموافقة الأطراف كافة».

فيدان: تقدم تدريجي في علاقات تركيا مع الشرق الليبي
وأشار إلى وجود تقدم تدريجي في علاقات تركيا مع الشرق الليبي، قائلاً: «نواصل العمل مع الممثلين هناك، قررنا إعادة فتح قنصليتنا في بنغازي، وسيجرى ذلك قريبا».

وأضاف: «شركاتنا بدأت العمل مرة أخرى (شرق ليبيا)، ومن ناحية أخرى نواصل جهودنا سواء مع مصر أو الإمارات العربية المتحدة أو أصدقائنا الإقليميين الآخرين من أجل لعب دور بناء في المسألة الليبية».

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