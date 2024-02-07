وزير الخارجية التركي يصل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

حطت طائرة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، في زيارته الأولى إلى ليبيا بصفته وزيرا للخارجية.

واستقبل الوزير في المطار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عادل جمعة والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، حسب صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إعادة فتح قنصلية تركيا في بنغازي

وفي مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نية بلاده إعادة افتتاح قنصليتها في مدينة بنغازي قريبًا.

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وشدد فيدان على أن تركيا لا ترغب في رؤية اشتباكات بين شرق وغرب ليبيا أو أي اشتباكات في جنوبها، متابعًا: «لا نريد للانقسام الحالي بين الشرق والغرب أن يصبح دائمًا، نعتقد أن هذا الانقسام يجب أن يحل بطريقة سلمية من خلال الحوار وبموافقة الأطراف كافة».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لدى وصوله مطار معيتيقة، 7 فبراير 2024. (حكومتنا)

عادل جمعة وسفير تركيا في المطار، 7 فبراير 2024. (حكومتنا)

عادل جمعة خلال استقباله الوزير لدى وصوله المطار، 7 فبراير 2024. (حكومتنا)