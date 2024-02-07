المنفي يثمن دور إردوغان لدعم الاستحقاق الانتخابي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «بدور تركيا المحوري في دعم الاستقرار في ليبيا، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في أقرب الأوقات» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاءت إشادة المنفي خلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له الذي استقبله بمقر ديوان المجلس الرئاسي في طرابلس مساء اليوم الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن فيدان نقل في مستهل اللقاء للمنفي تحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مثمناً عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، كما أكد مواصلة دعم المجلس الرئاسي في كل خطواته للوصول للاستحقاق الانتخابي وفق ملف المصالحة الوطنية.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء المنفي وفيدان «تطرق للتعاون في جميع المجالات ولاسيما تفعيل رحلات الخطوط التركية مع ليبيا والشراكة بين ليبيا وتركيا في المجالات الاقتصادية المختلفة والتي من بينها استكمال المشاريع المتوقفة؛ حيث أشاد وزير الخارجية التركي بموقف المنفي الإيجابي تجاه العدوان على غزة».

لقاء الدبيبة وفيدان

والتقى فيدان في وقت سابق اليوم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الذي ناقش معه عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية، وأوجه التعاون بين البلدين، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية».

ووصل فيدان في وقت سابق اليوم طرابلس؛ حيث كان في استقباله وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، والمستشاران السياسيان لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إبراهيم الدبيبة وأحمد الشركسي، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

لقاء المنفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طرابلس، الأربعاء 7 فبراير 2024. (المجلس الرئاسي)