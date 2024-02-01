مؤسسة النفط وكبرى شركات القطاع تتابع أزمة المياه الجوفية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عقد اجتماع مع كبرى شركات القطاع بحضور مسؤولي بلدية زليتن لمتابعة أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.

وضم الاجتماع مسؤولي بلدية زليتن ومديري شركات الواحة ومليتة والبريقة والوطنية للإنشاءات ومركز بحوث النفط وعدد من الخبراء الجيولوجيين بالمركز، وفق بيان مقتضب صادر عن المؤسسة.

- تضرر 11 مؤسسة تعليمية بسبب المياه الجوفية في زليتن

- في تصريح إلى «الوسط».. خبير جيولوجي يطرح حلولًا عاجلة لأزمة المياه الجوفية في زليتن

- السائح: لا توجد أي أمراض في زليتن جراء المياه الملوثة

- الدبيبة يطلب اعتماد خطة الخبراء المحليين لمعالجة أزمة المياه الجوفية في زليتن

- حكومة حماد تعلن حالة الطوارئ القصوى في زليتن

وتعاني مدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن محمد أبوقميزة لوصف الوضع بـ«الكارثة البيئية»، فيما فشلت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه.

والثلاثاء الماضي، قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ القصوى ببلدية زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين من أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فيما شدَّد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة على ضرورة اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين لمعالجة الأزمة.