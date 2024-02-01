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مؤسسة النفط وكبرى شركات القطاع تتابع أزمة المياه الجوفية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 01:02 مساء
مؤسسة النفط وكبرى شركات القطاع تتابع أزمة المياه الجوفية في زليتن
اجتماع مسؤولي بلدية زليتن ومؤسسة النفط وكبرى شركات القطاع، 1 فبراير 2024. (مؤسسة النفط)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عقد اجتماع مع كبرى شركات القطاع بحضور مسؤولي بلدية زليتن لمتابعة أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.

وضم الاجتماع مسؤولي بلدية زليتن ومديري شركات الواحة ومليتة والبريقة والوطنية للإنشاءات ومركز بحوث النفط وعدد من الخبراء الجيولوجيين بالمركز، وفق بيان مقتضب صادر عن المؤسسة.

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وتعاني مدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن محمد أبوقميزة لوصف الوضع بـ«الكارثة البيئية»، فيما فشلت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه.

والثلاثاء الماضي، قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ القصوى ببلدية زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين من أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فيما شدَّد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة على ضرورة اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين لمعالجة الأزمة.

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