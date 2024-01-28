السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، اليوم الأحد، إنه بحث مع وفد من المكون الأمازيغي، لم يذكر أسماءهم أو عددهم، السبيل الأمثل لإنجاح مساعي «إنقاذ البلاد من خطر الاندثار والتفتت»، وفق تعبيره.

وكتب السنوسي عبر حسابه على منصة «إكس»: «سعدت باللقاء الذي جمعنا بوفد مميز من القيادات والنخب من المكون الأمازيغي الوطني الليبي الذي يمثل جزءًا مهمًا من نسيج بلادنا ومجتمعنا»، وأضاف: «شاركني الإخوة الأفاضل نقاشًا جادًا طرحوا من خلاله آراءهم ووجهات نظرهم في السبل الأمثل لإنجاح المساعي التي نتشارك فيها الآن مع كل مكونات المجتمع الليبي لإنقاذ البلاد من خطر الاندثار والتفتت».

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وأشار إلى أنه طمأن الوفد على استمراره في نهجه «الذي لا خيار لنا عنه من أجل انتشال بلادنا من آتون الصراعات وتبديد الثروات»، وفق تعبيره.

وأعلن السنوسي في كلمته بالذكرى السنوية لعيد الاستقلال طرح مبادرة جديدة في محاولة لاختراق الانسداد الحالي في العملية السياسية، واقترح إعادة العمل بدستور 1951 باعتباره «نقطة انطلاق منطقية» لإعادة إرساء الديمقراطية وتقليل الصراع على السلطة، منتقدًا مبادرات المجتمع الدولي التي فشلت طيلة 12 سنة في تقديم الحل.

ومذاك التقى السنوسي عديد الوفود الليبية في وقت أوصى تقرير للمرصد الأوروبي «لوبسيرفتوار دو لوروب» صنَّاع السياسة في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار اهتمام أكبر بمبادرته للحوار الوطني.