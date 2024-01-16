  • Alwasat News
Atwasat

السنوسي لوفد من درنة: ماضون في سبيل إنقاذ الوطن من الانهيار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 08:58 مساء
السنوسي لوفد من درنة: ماضون في سبيل إنقاذ الوطن من الانهيار
الأمير محمد السنوسي يلتقي وفدًا من مدينة درنة، الثلاثاء 16 يناير 2024 (حساب السنوسي على إكس)
alwasat radio

قال نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي، خلال استقباله وفدًا من مدينة درنة، «ماضون في سبيل إنقاذ الوطن من التشتُّت والانهيار».

وأوضح السنوسي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه استقبل وفدًا يضم نخبًا من مدينة درنة، حيث نقل لهم «صورة معبرة ومؤثرة عن مدى الدمار الذي لحق بالمدينة وأهلها... في ظل فوضى مؤسساتية وخدمية وسياسية عارمة تعم البلاد».

وتابع: «نستلهم من التضحية التي قدمها أبناء درنة دافعًا أكبر لأن نجمع شتاتنا ونستعيد وحدتنا من أجل إعادة بناء درنة، وكل مدينة وقرية في ليبيا قبل أن يصيبها الضرر أو يحيق بها كارثة؛ بسبب الصراع القائم على السلطة والمال».

- السنوسي يستعرض مبادرته مع برلمانيين وقيادات نسائية
- السنوسي يلتقي أعيانًا بالمنطقة الشرقية ضمن الجولة الثالثة لمبادرته
- تقرير أوروبي يدعو إلى دعم مبادرة السنوسي للحوار في ليبيا

لقاءات السنوسي
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها السنوسي مع مختلف الأطراف والفعاليات الاجتماعية في ليبيا، ضمن المبادرة التي يطرحها للحل السياسي والتي لم يوضح تفاصيلها بعد، لكنه سبق أن اقترح مطلع شهر يناير الجاري إعادة العمل بدستور 1951 باعتباره «نقطة انطلاق منطقية» لإعادة إرساء الديمقراطية وتقليل الصراع على السلطة، منتقدًا مبادرات المجتمع الدولي التي فشلت طيلة 12 سنة في تقديم الحل، معرجًا على نتائج الحوار الوطني الذي شرع فيه كآلية للمصالحة الوطنية.

وسبق أن أوصى تقرير أوروبي صنَّاع السياسة في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار اهتمام أكبر بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا.

جاء ذلك في تقرير للمرصد الأوروبي «لوبسيرفتوار دو لوروب»، أشار إلى الحوار الوطني الجديد، الذي يرتقي فوق المصالح الضيقة لإعادة توحيد ليبيا المنقسمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها

مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الطرمال تستعرض في اجتماع عربي بالقاهرة الإنجازات المحلية للمرأة الليبية
الطرمال تستعرض في اجتماع عربي بالقاهرة الإنجازات المحلية للمرأة ...
اللافي يطالب المجتمع الدولي بـ«دور إيجابي» لإنهاء حالة الانسداد السياسي في ليبيا
اللافي يطالب المجتمع الدولي بـ«دور إيجابي» لإنهاء حالة الانسداد ...
مؤسسة النفط: «الهروج» تحقق معدلات إنتاج قياسية خلال 2023
مؤسسة النفط: «الهروج» تحقق معدلات إنتاج قياسية خلال 2023
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل يعتد بتقارير هيئة الرقابة الإدارية؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل يعتد بتقارير هيئة الرقابة الإدارية؟
الاعتداء على عقارات الوقف محور لقاء الدبيبة وهيئة الأوقاف
الاعتداء على عقارات الوقف محور لقاء الدبيبة وهيئة الأوقاف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
اهتمام أميركي بإعمار مرزق وإجراء «تقييم مجتمعي» للبلديات المتضررة من الفيضانات
اهتمام أميركي بإعمار مرزق وإجراء «تقييم مجتمعي» للبلديات ......
السنوسي لوفد من درنة: ماضون في سبيل إنقاذ الوطن من الانهيار
السنوسي لوفد من درنة: ماضون في سبيل إنقاذ الوطن من الانهيار...
لجنة حكومية تناقش وضع آلية وضوابط لتحديد العمارات المعرضة للسقوط
لجنة حكومية تناقش وضع آلية وضوابط لتحديد العمارات المعرضة ......
الاعتداء على عقارات الوقف محور لقاء الدبيبة وهيئة الأوقاف
الاعتداء على عقارات الوقف محور لقاء الدبيبة وهيئة الأوقاف...
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل يعتد بتقارير هيئة الرقابة الإدارية؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل يعتد بتقارير هيئة الرقابة الإدارية؟...
المزيد