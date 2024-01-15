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السنوسي يستعرض مبادرته مع برلمانيين وقيادات نسائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 07:31 مساء
السنوسي يستعرض مبادرته مع برلمانيين وقيادات نسائية
نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي يلتقي أعضاء من مجلس النواب، الإثنين 15 يناير 2024 (حسابه على منصة إكس)
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التقى نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي، اليوم الإثنين، عددًا من أعضاء مجلس النواب وقيادات نسائية من مختلف المناطق في إطار المشاورات التي يُجريها ضمن مبادرة طرحها للحوار الوطني.

وقال السنوسي عبر حسابه على منصة «إكس» إنه التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب الذين «نقلوا ملاحظاتهم وملاحظات قاطني المناطق التي يمثلونها في بنية الحوار الوطني والجهود الرامية إلى إنجاحه تحت مظلة الشرعية الدستورية الملكية»، واصفًا طرحهم بـ«الجاد والصريح»، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل حول تلك الملاحظات.

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وفي لقاء منفصل، التقى السنوسي وفدًا من القيادات النسائية بمختلف القطاعات والمجالات والمناطق، حيث ناقش «ما تمثله المرأة في المجتمع ودورها في المساهمة في إحلال السلام وتحقيق الاستقرار»، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في سياق «ضمان المشاركة الكاملة لكل الفعاليات والقوى المجتمعية».

مبادرة السنوسي
وسبق أن اقترح السنوسي، مطلع شهر يناير الجاري، إعادة العمل بدستور 1951 باعتباره «نقطة انطلاق منطقية» لإعادة إرساء الديمقراطية وتقليل الصراع على السلطة، منتقدًا مبادرات المجتمع الدولي التي فشلت طيلة 12 سنة في تقديم الحل، معرجًا على نتائج الحوار الوطني الذي شرع فيه كآلية للمصالحة الوطنية.

ويرى نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي أن إعادة دستور الاستقلال لعام 1951 يمثل خطوة تحول نحو مواجهة التحديات المعاصرة، قائلًا إن «استعادة هذا الدستور يمكن أن تساعد بشكل ملموس بعدة طرق».

لاحقًا، أوصى تقرير أوروبي صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار اهتمام أكبر بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا.

جاء ذلك في تقرير للمرصد الأوروبي «لوبسيرفتوار دو لوروب»، أشار إلى الحوار الوطني الجديد، الذي يرتقي فوق المصالح الضيقة لإعادة توحيد ليبيا المنقسمة.

نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي يلتقي قيادات نسائية، الإثنين 15 يناير 2024 (حسابه على منصة إكس)
نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي يلتقي قيادات نسائية، الإثنين 15 يناير 2024 (حسابه على منصة إكس)
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