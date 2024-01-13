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السنوسي يلتقي أعيانًا بالمنطقة الشرقية ضمن الجولة الثالثة لمبادرته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 07:30 مساء
السنوسي يلتقي أعيانًا بالمنطقة الشرقية ضمن الجولة الثالثة لمبادرته
نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي يجتمع مع أعيان ومشايخ من المنطقة الشرقية، السبت 13 يناير 2024 (حسابه على منصة إكس)
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التقى نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي، اليوم السبت، مجموعة من مشايخ وقيادات وأعيان القبائل من المنطقة الشرقية، في إطار الجولة الثالثة للمشاورات الوطنية التي يُجريها.

وعبّر السنوسي، عبر حسابه على منصة «إكس» عن سعادته من «كمّ الوعي والإدراك بمدى دقة المرحلة التي يمر بها الوطن، والحرص الذي أبداه الجميع على إنجاح المساعي المبذولة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان عبر حوار وطني مخلص وجاد».

رؤية السنوسي للحل السياسي
ومطلع شهر يناير الجاري، اقترح السنوسي إعادة العمل بدستور 1951 باعتباره «نقطة انطلاق منطقية» لإعادة إرساء الديمقراطية وتقليل الصراع على السلطة، منتقدًا مبادرات المجتمع الدولي التي فشلت طيلة 12 سنة في تقديم الحل، معرجًا على نتائج الحوار الوطني الذي شرع فيه كآلية للمصالحة الوطنية.

ويرى السنوسي أن إعادة دستور الاستقلال لعام 1951 يمثل خطوة تحول نحو مواجهة التحديات المعاصرة، قائلاً إن «استعادة هذا الدستور يمكن أن تساعد بشكل ملموس بعدة طرق».

- السنوسي يقترح وساطة العائلة الملكية السابقة بين ثلاث دول
- السنوسي ينتقد مبادرات المجتمع الدولي ويقترح رؤية لتقليل الصراع على السلطة
- تقرير أوروبي يدعو إلى دعم مبادرة السنوسي للحوار في ليبيا

تقرير أوروبي يوصي بدعم مبادرة السنوسي
لاحقًا، أوصى تقرير أوروبي صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار اهتمام أكبر بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا.

جاء ذلك في تقرير للمرصد الأوروبي «لوبسيرفتوار دو لوروب»، أشار إلى الحوار الوطني الجديد، الذي يرتقي فوق المصالح الضيقة لإعادة توحيد ليبيا المنقسمة.

وفي سياق عرضه للمعضلة، رأى التقرير أن وصول ليبيا إلى «طريق مسدود» بسبب انعدام الأمل في إقناع أطرافها السياسية بإجراء الانتخابات، التي من المتوقع أن تتسبب في فقدهم السلطة والمزايا المالية.

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