رابطة شباب وأعيان الفرجان تطالب بتشكيل حكومة واحدة للإشراف على الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت رابطة شباب وأعيان قبيلة الفرجان، اليوم الأحد، بضرورة تشكيل حكومة تنفيذية واحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات، مؤكدة «مساندتها خطوات مجلس النواب نحو إجراء الانتخابات وإرساء دولة المؤسسات والقانون».

جاء ذلك خلال لقاء الرابطة مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، إذ «أشاد بدور وتضحيات القبيلة على مر العصور»، وفق بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

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- المريمي لـ«بوابة الوسط»: عقيلة صالح في واشنطن قريبًا

وفي وقت سابق، كشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي لـ«بوابة الوسط» النقاب عن ترتيبات لزيارة رسمية يجريها عقيلة صالح إلى واشنطن خلال الفترة المقبلة، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا مع أطراف فاعلة في الإدارة الأميركية والكونغرس.

لقاء عقيلة مع رابطة شباب وأعيان قبيلة الفرجان، 28 يناير 2024. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

لقاء عقيلة مع رابطة شباب وأعيان قبيلة الفرجان، 28 يناير 2024. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)