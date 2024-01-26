«الكهرباء»: صيانة القواعد الخرسانية لأبراج خط زمزم- تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إجراء صيانة للقواعد الخرسانية المتهالكة لأبراج خط نقل الطاقة زمزم-تاورغاء جهد «30 ك.ف» بطول 80 كيلومترا.

ويغذي الخط مدينة تاورغاء وتأتي صيانته في إطار جهود الصيانات الواسعة لخطوط نقل الطاقة على مستوى ليبيا لضمان استمرارية التغذية والحفاظ على استقرار الشبكة، وفق ما نشرت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- بالصور. استمرار إنشاء خط أبراج لتغذية الشبكة الكهربائية في تاورغاء

- «الكهرباء»: تنفيذ خط هوائي لإرجاع التيار إلى تاورغاء

ونهاية ديسمبر، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تنفيذ خط هوائي جديد في تاورغاء بطول 850 مترًا يغذي محولا هوائيا سعة «200 ك.ف.أ» بهدف إرجاع التيار لأحد الأحياء السكنية في المدينة.

من أعمال صيانة القواعد الخرسانية لأبراج خط زمزم-تاورغاء، 26 يناير 2024. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة القواعد الخرسانية لأبراج خط زمزم-تاورغاء، 26 يناير 2024. (شركة الكهرباء)