  • Alwasat News
Atwasat

بالصور. استمرار إنشاء خط أبراج لتغذية الشبكة الكهربائية في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 04:56 مساء
بالصور. استمرار إنشاء خط أبراج لتغذية الشبكة الكهربائية في تاورغاء
من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
alwasat radio

تواصل الشركة العامة للكهرباء العمل في إنشاء خط أبراج بقوة 30 كيلو فولت لتغذية المحطة الجاهزة الثانية في تاورغاء.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم السبت، العمل على تنفيذ مشروع إنشاء خط أبراج الذي يتضمن دائرتي دخول وخروج بالتزامن مع استمرار صيانة القواعد الخرسانية على خط زمزم تاورغاء بقوة 30 كيلو فولت أيضًا والذي يغذي منطقة تاورغاء بالكامل.

- لمعالجة تذبذب التيار.. شركة الكهرباء توفر محطة جاهزة لبنغازي
- وصول 9 حاويات وصلات كوابل لشركة الكهرباء

وأمس الجمعة أعلنت الشركة وصول معدات ومواد لمحطة توليد الخمس موردة من شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية عبر ميناء الخمس البحري. كما أشارت إلى إرسال مواد ومعدات كهربائية من مخازنها في طرابلس إلى إدارة توزيع درنة.

من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»

«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»
«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!

«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!
قناة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس

قناة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس
«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟
كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا

كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا
«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد

«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد
ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان

ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان
النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي

النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي
يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود

يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود
«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة

«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة
رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي
الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي

الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي
الأهلي يضرب أوراوا برباعية ويحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة

الأهلي يضرب أوراوا برباعية ويحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة
السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية

السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية
تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»

تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف...
بالصور. استمرار إنشاء خط أبراج لتغذية الشبكة الكهربائية في تاورغاء
بالصور. استمرار إنشاء خط أبراج لتغذية الشبكة الكهربائية في ...
ضبط 150 رأسًا من الأغنام في غريان
ضبط 150 رأسًا من الأغنام في غريان
منسقة أممية تجتمع مع عميد بلدية بنغازي لحل مشاكل النازحين واستكمال جهود إعادة الإعمار
منسقة أممية تجتمع مع عميد بلدية بنغازي لحل مشاكل النازحين ...
«مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة الليبية؟
«مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة الليبية؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
حبس مأمور ضبط قضائي بتهمة تلقيه رشوة لإدخال أقراص مخدرة
حبس مأمور ضبط قضائي بتهمة تلقيه رشوة لإدخال أقراص مخدرة...
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار ......
عدد من مختاري الفروع البلدية في بنغازي يؤدون اليمين القانونية
عدد من مختاري الفروع البلدية في بنغازي يؤدون اليمين ......
«مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة الليبية؟
«مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة ......
منسقة أممية تجتمع مع عميد بلدية بنغازي لحل مشاكل النازحين واستكمال جهود إعادة الإعمار
منسقة أممية تجتمع مع عميد بلدية بنغازي لحل مشاكل النازحين ......
المزيد