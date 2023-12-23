بالصور. استمرار إنشاء خط أبراج لتغذية الشبكة الكهربائية في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل الشركة العامة للكهرباء العمل في إنشاء خط أبراج بقوة 30 كيلو فولت لتغذية المحطة الجاهزة الثانية في تاورغاء.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم السبت، العمل على تنفيذ مشروع إنشاء خط أبراج الذي يتضمن دائرتي دخول وخروج بالتزامن مع استمرار صيانة القواعد الخرسانية على خط زمزم تاورغاء بقوة 30 كيلو فولت أيضًا والذي يغذي منطقة تاورغاء بالكامل.

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وأمس الجمعة أعلنت الشركة وصول معدات ومواد لمحطة توليد الخمس موردة من شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية عبر ميناء الخمس البحري. كما أشارت إلى إرسال مواد ومعدات كهربائية من مخازنها في طرابلس إلى إدارة توزيع درنة.

من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال فرق شبكة الكهرباء في إنشاء خطوط تغذية بتاورغاء، 23 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)