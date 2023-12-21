وصول 9 حاويات وصلات كوابل لشركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت تسع حاويات محملة بوصلات كوابل، اليوم الخميس، إلى ميناء مصراتة البحري.

وجرى تخزين الحاويات في مخازن الشركة العامة للكهرباء في العاصمة طرابلس، وفق ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- وصول شحنة من بكرات الكوابل إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء

وقالت الشركة إن الشحنة تأتي ضمن خططها لتوفير الاحتياجات واللوازم لمكونات الشبكة الكهربائية لمجابهة أي عطل ينتج عن الذروة الشتوية.

حاويات وصلات كوابل تصل مخازن شركة الكهرباء في طرابلس، 21 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

حاويات وصلات كوابل تصل مخازن شركة الكهرباء في طرابلس، 21 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

حاويات وصلات كوابل تصل مخازن شركة الكهرباء في طرابلس، 21 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

حاويات وصلات كوابل تصل مخازن شركة الكهرباء في طرابلس، 21 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)