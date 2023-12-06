«الكهرباء»: تنفيذ خط هوائي لإرجاع التيار إلى تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، تنفيذ خط هوائي جديد لإرجاع التيار إلى أحد الأحياء السكنية في مدينة تاورغاء.

ونفذت فرق الصيانة بدائرة توزيع تاورغاء خطًا هوائيًا جديدًا بطول 850 مترًا يغذي محولا هوائيا سعة «200 ك.ف.أ» بهدف إرجاع التيار لأحد الأحياء السكنية في المدينة، وفق بيان صادر عن الشركة.

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ونهاية أكتوبر، نفذت فرقة الخطوط الهوائية بدائرة توزيع تاورغاء خط «11 ك.ف» لتغذية جزء من سكان العين والصل جنوب تاورغاء.

من أعمال تنفيذ خط هوائي لإرجاع التيار إلى تاورغاء، 6 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تنفيذ خط هوائي لإرجاع التيار إلى تاورغاء، 6 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تنفيذ خط هوائي لإرجاع التيار إلى تاورغاء، 6 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تنفيذ خط هوائي لإرجاع التيار إلى تاورغاء، 6 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)