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شاهد في «هذا المساء»: هانيبال.. منظمات دولية تندد والظلم مستمر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 10:37 مساء
شاهد في «هذا المساء»: هانيبال.. منظمات دولية تندد والظلم مستمر
برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأربعاء 17 يناير 2024
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يناقش برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، ملف حبس هانيبال القذافي في لبنان، وسط مطالب بتفعيل القانون بعيدا عن التشفي السياسي.

وعاد الملف إلى الصدارة بعدما دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات اللبنانية إلى إطلاق هانيبال فورا، مشيرة إلى احتجازه احتياطيا «بتهم ملفقة» منذ اعتقاله في ديسمبر العام 2015 بـ«زعم صلته باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس العام 1978»، على الرغم من أن نجل القذافي كان عمره سنتين فقط في العام 1978، ولم يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص راشد.

- «هيومن رايتس» تدعو لبنان إلى إطلاق هانيبال القذافي: محتجز ظلما منذ 9 سنوات
- جريدة لبنانية: وفد ليبي يزور بيروت قريبا لتفعيل مذكرة قضائية

ورأت المنظمة أن «الاحتجاز التعسفي المفترض لهانيبال القذافي بتهم ملفقة يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلا»، وهو ما قاد إلى تفاعل ليبي ولبناني مع الملف، حيث نقلت جريدة «ديلي ستار» اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن مصدر قضائي قوله إن وفدا من وزارة العدل الليبية سيزور بيروت قريبا، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الجانبين في العام 2014.

ويفتح البرنامج نقاشا حول هذا الملف مع كل: المحلل السياسي أحمد أبوعرقوب، ومحامية هانيبال السابقة بشرى خليل، والكاتب الصحفي علي الأمين.

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