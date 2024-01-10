الدبيبة يجدد التأكيد على ضرورة تمكين المرأة في مؤسسات الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس مجلس وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة التأكيد «على ضرورة تمكين المرأة في كل مؤسسات الدولة من خلال إعطاء الفرص المناسبة لهن»، مشيدا بالجهود المبذولة «من قبل كل النساء الليبيات في بناء الوطن ورفعته».

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة عميدات الكليات بالجامعات الليبية بحضور وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، وعضوتي مجلس النواب عائشة شلابي وربيعة أبوراص بديوان مجلس الوزراء في طرابلس مساء اليوم الأربعاء، وفق منصة «حكومتنا».

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وقالت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة أشاد في كلمته خلال اللقاء بجهود وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال في عقد اللقاءات مع القيادات النسائية بكل مستوياتها، والاستماع للصعوبات التي تواجههن في أداء مهامهن بالمؤسسات المختلفة.

وأضافت أن الطرمال أكدت من جهتها على جهود حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في دعم المرأة وتمكينها من الوظائف القيادية في المستويات العليا والمتوسطة، وقالت إن ذلك «يُعد مميزا، مقارنة بالحكومات السابقة، خاصة في الوظائف القيادية».

اجتماع الدبيبة مع عميدات الكليات بالجامعات الليبية، الأربعاء 10 يناير 2024. (حكومتنا)