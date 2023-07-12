  • Alwasat News
Atwasat

معوقات أمام مشاركة الليبيات في الحياة السياسية والانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 01:10 مساء
معوقات أمام مشاركة الليبيات في الحياة السياسية والانتخابات
وقفة لسيدات ليبيات، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تواجه المرأة الليبية تحديات في طريقها للعمل السياسي، والمشاركة بفعالية في الانتخابات، إذ ظلت مشاركاتها في «مواقع صنع القرار» مخيبة للآمال منذ العام 2011، كما ترى عدد من السيدات الناشطات في العمل العام بمدينة بنغازي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مديرة مركز «وشم» لدراسات المرأة عبير أمنينة قولها إن المرأة الليبية «صُدِمت» بعدم تغيير واقعها كثيرًا بعد ثورة 17 فبراير، رغم موجة التفاؤل حينها، و«بالعكس أصبحت المرأة مجالًا للتوظيف السياسي»، مضيفة أن المجتمع لا يزال يعيد صياغة دور المرأة وفقًا لقوالب نمطية تحددها الثقافة رغم المكانة التي وصلت إليها سواء فيما يتعلق بالتعليم أو مجالات العمل المختلفة التي اقتحمتها.

قلة المصوتين للنساء
وتشغل النساء 16% من مقاعد مجلس النواب الليبي المؤلف من 200 مقعد، إذ أرجعت مديرة منظمة مراس للتنمية بسمة الورفلي قلة الأصوات التي تحصل عليها المرأة إلى «تحديات اجتماعية وأمنية واقتصادية».

وقالت الورفلي «التحديات الاجتماعية تتمثل في النظرة النمطية من قبل المجتمع للمرأة وأيضًا عدم ثقتهم فيها، بالإضافة لعدم دعم الأسرة مشاركة المرأة وتفضيل مشاركة الرجل عن المرأة من قبل القبيلة»، وفق «رويترز».

وأشارت إلى وجود تحديات اقتصادية تعوق قدرة النساء محدودات الدخل على المشاركة في العملية السياسية وتمويل حملتهن الانتخابية إلى جانب تحديات أمنية تتمثل في عدم وجود استراتيجية لتأمين الدورة الانتخابية من بدايتها وحتى فرز الأصوات وإعلان النتائج، على حد قولها.

انتقادات لمقترح القوانين الانتخابية
من ناحيتها، انتقدت الناشطة في المجتمع المدني هندية العشيبي بعض القوانين التي أقرها البرلمان وترى أنها تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وآخرها «(مقترح) قانون الانتخابات الذي أعدته لجنة (6+6) الذي يمنع النساء والرجال على حد سواء من الترشح للانتخابات البرلمانية في حال كانت الأم أجنبية، وهذا للأسف سيعوق ترشح عدد كبير من النساء لهذه الانتخابات وانسحاب من ترشحن في وقت سابق».

أمام مجلس الأمن.. مديرة مركز «وشم» تطالب باستراتيجية وطنية للمرأة الليبية
إحاطة لمديرة مركز «وشم» ورئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا أمام مجلس الأمن

وأرجعت الناشطة هدي الشيخي قلة المساحة أمام المرأة للانخراط في الحياة السياسية إلى «عدم إدراك شريحة لا يستهان بها من النساء في مجتمعنا المحلي لحقوقهن، هذا أكبر عائق في طريق الاستفادة منهن».

وقالت، في حديثها إلى «رويترز»، إن «المرأة ما لم تعرف حقوقها القانونية لن تستطيع الدفاع عنها، فحتى يقتنع الرجل بأهمية هذه المشاركة التي تتعدى مرحلة أنها ناخبة لا بد أن يثق في قدرتها القيادية وهذا لن يتأتى ما لم تتمتع بالفهم الكافي» ومع هذا، اتفقت مع الآخرين الذين يرون أن المشكلة سببها رفض بعض الثقافات في المجتمع لفكرة انتخاب المرأة، وأردفت «أُحبطت مشاركة المرأة الانتخابية بشن حملات إلكترونية مضادة لها مما جعلها تنسحب بقرار عائلي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟

«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟
«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟

«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟
كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية

كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية
«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»

«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»
«ألفا روميو» تطرح نسخة هجينة من «تونالي»

«ألفا روميو» تطرح نسخة هجينة من «تونالي»
ذكرى مجزرة سريبرينيتشا.. عندما غدر الصرب بالمسلمين في البوسنة وأطلقوا الموت في كل مكان

ذكرى مجزرة سريبرينيتشا.. عندما غدر الصرب بالمسلمين في البوسنة وأطلقوا الموت في ...
«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة

«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة
للمرة الثانية في سداسي التتويج.. كرواع لاعب الجولة بتصويت الجمهور (فيديو)

للمرة الثانية في سداسي التتويج.. كرواع لاعب الجولة بتصويت الجمهور (فيديو)
تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»

تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»
بعد 500 ألف سنة.. عظام الدجاج سوف تكشف ماضي البشرية وتأثيرها على الكوكب

بعد 500 ألف سنة.. عظام الدجاج سوف تكشف ماضي البشرية وتأثيرها على الكوكب
لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي الأفضل أمام الاتحاد في ختام ذهاب رباعي السلة بطرابلس

لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي الأفضل أمام الاتحاد في ختام ذهاب رباعي السلة ...
الذكاء الاصطناعي والغباء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي والغباء الاصطناعي
هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15

هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15
يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»

يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»
الليمون والتفاح لتبيض الأسنان

الليمون والتفاح لتبيض الأسنان
سفير روسيا يحذر من تسرب أسلحة الحرب في أوكرانيا إلى أفريقيا عبر ليبيا

سفير روسيا يحذر من تسرب أسلحة الحرب في أوكرانيا إلى أفريقيا عبر ليبيا
أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»

أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»
الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية

الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار
مصلحة الطيران المدني تبحث تدريب عناصرها في هولندا
مصلحة الطيران المدني تبحث تدريب عناصرها في هولندا
لا إصابات بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
لا إصابات بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
3 مناطق بطرابلس وبنغازي وسبها في المرحلة الأولى لمعالجة العشوائيات
3 مناطق بطرابلس وبنغازي وسبها في المرحلة الأولى لمعالجة ...
نصية: تشكيل «لجنة مالية عليا» يخالف القانون.. وليس من صلاحيات «الرئاسي»
نصية: تشكيل «لجنة مالية عليا» يخالف القانون.. وليس من صلاحيات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
المزيد
شكوى أمام الطرابلسي.. سيارة شرطة تؤمن مدينة جادو (فيديو)
شكوى أمام الطرابلسي.. سيارة شرطة تؤمن مدينة جادو (فيديو)...
معوقات أمام مشاركة الليبيات في الحياة السياسية والانتخابات
معوقات أمام مشاركة الليبيات في الحياة السياسية والانتخابات...
خبيران: التوزيع العادل للإيرادات النفطية يتطلب موازنة معتمدة أم دستورًا توافقيًا
خبيران: التوزيع العادل للإيرادات النفطية يتطلب موازنة معتمدة......
نصية: تشكيل «لجنة مالية عليا» يخالف القانون.. وليس من صلاحيات «الرئاسي»
نصية: تشكيل «لجنة مالية عليا» يخالف القانون.. وليس من ......
3 مناطق بطرابلس وبنغازي وسبها في المرحلة الأولى لمعالجة العشوائيات
3 مناطق بطرابلس وبنغازي وسبها في المرحلة الأولى لمعالجة ......
المزيد