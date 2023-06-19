إحاطة لمديرة مركز «وشم» ورئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا أمام مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة خاصة لمناقشة الوضع في ليبيا، يعقبها مشاورات مغلقة، تشمل إحاطات يقدمها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ومديرة مركز «وشم» لدراسات المرأة في ليبيا عبير امنينة، إضافة إلى تقرير يقدمه رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا السفير الياباني كيميهيرو إشيكاني، عن العمل الدوري للجنة.

ومن المقرر أن يستعرض باتيلي خلال الإحاطة آخر المستجدات في الموقف السياسي في ليبيا، إضافة إلى المستجدات في الوضع الأمني، حسب موقع «سيكيوريتي كاونسيل ريبورت».

و ستركز إحاطة باتيلي على الموقف الإنساني في ليبيا، في ظل القلق المتزايد لدى الأمم المتحدة والدول الأعضاء إزاء «الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين واللاجئين»، وهو ما أثارته مداهمات نفذتها القوات الأمنية في شرق ليبيا، بداية يونيو الجاري، على مركز لاحتجاز آلاف المهاجرين وترحيلهم جميعا في محاولة لوقف الاتجار بالبشر.

وضع المرأة في العملية السياسية

من جانبها، ستقدم مديرة مركز «وشم» لدراسات المرأة في ليبيا، عبير امنينة، إحاطة أمام مجلس الأمن، ستركز على أهمية ضمان مشاركة واسعة ومتساوية وهادفة للنساء في العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك الانتخابات المقبلة، وهي قضية كانت محور نقاش اجتماع رعته الأمم المتحدة، أبريل الماضي، بين عضوات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

كما ستسلط امنينة، حسب الموقع، الضوء على المخاطر التي تواجه المدافعات عن حقوق المرأة ونشطاء المجتمع المدني في ليبيا، ومنها الأساليب «العدوانية» التي تستخدمها الجهات الأمنية الليبية والجماعات المسلحة التابعة لها لترهيب المجتمع المدني والجهات الفاعلة واحتجازها بشكل تعسفي.

وستناقش أيضا أساليب الترهيب والاعتداء التي تتم بحق المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات. بالإضافة إلى ذلك، قد تطالب امنينة باعتماد مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي سبق وقدمته مجموعة من الخبراء القانونيين الليبيين إلى مجلس النواب في السادس من فبراير الماضي.

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قانون الانتخابات ووضع الفئات المهمشة

وخلال جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم ، من المرجح أن يرحب أعضاء المجلس بالاتفاق الموقت بشأن القانون الانتخابي الذي أعلنته لجنة «6+6» المشتركة، مع حث القادة على سرعة التصديق على الاتفاقية.

كما ستناقش الجلسة قلق الأعضاء إزاء أوضاع الفئات الضعيفة والمهمشة مثل اللاجئين والنساء والفتيات، مع توجيه دعوة للسلطات الليبية للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان.

خلافات بشأن السبيل الأمثل للمضي قدما في ليبيا

ويظل مجلس الأمن الدولي مُصرا على موقف موحد بشأن حاجة ليبيا إلى عملية سياسية شاملة تنتهي بإجراء انتخابات وطنية، لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

ومع ذلك، هناك بعض الخلافات بين الدول الأعضاء، حسب موقع «سيكيوريتي كاونسيل ريبورت»، بشأن المسار الأمثل للمضي قدما؛ إذ تدعم بعض الدول الأعضاء تشكيل حكومة موقتة جديدة قبيل إجراء الانتخابات الوطنية، على النحو الذي اقترحته لجنة «6+6».

في حين تشعر غالبية الدول الغربية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالقلق من أن مثل هذه الخطوة ستقلل من رغبة أصحاب المصلحة في ليبيا في التوصل إلى توافق كامل والالتزام بالتعهدات المبرمة، مع السعي لفرض الوضع القائم. ومن المتوقع أن تنعكس هذه المواقف في بيانات أعضاء مجلس الأمن خلال الإحاطة التي تنعقد، اليوم الإثنين.