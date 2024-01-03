النائب العام: الإفراج عن 20 محتجزا لدى جهاز الردع خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور إخلاء سبيل 20 موقوفًا لدى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب سيجرى الإفراج عنهم خلال أيام.

وأشار الصور، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إلى اهتمام النيابة العامة بملف الموقوفين لدى جهاز الردع، حيث عُقد اجتماع مع رئيس الجهاز بحضور حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، جرى خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الموقوفين، والتفتيش على المؤسسات وتحديد أسماء المحتجزين التي لم تعالج أوضاعهم، وهو ما أسفر عن إحالة 300 محضر إلى النيابة خلال الأسبوع الماضي.

جهاز الردع أحال 1231 قضية خلال العام 2023

وقال إن جهاز الردع أحال 1231 قضية خلال العام 2023، وجرى إحالة 38 قضية بالانتماء إلى تنظيم محظور، أهمها قضية متهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة في ليبيا.

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وذكر الصور أن النيابة العامة رصدت خلال العام 2023 «أكثر من 3700 جريمة فساد، وأكثر من 12 ألفا و600 جريمة متعلقة بالهجرة غير الشرعية، وأكثر من 4600 جريمة احتيال»، ونظرت «أكثر من 75 ألف دعوى جنائية، من بينها أكثر من 12 ألف دعوى جنائية صُنفت على أنها جريمة منظمة».

وتحدث عن التحقيق في جرائم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، من بينها جرائم وقعت في عام 2011 أو 2012، مشددًا على مواصلة النيابة ملاحقة المتهمين بقوله: «أنت قاعد في مجموعة مسحلة بيحموك هنجيبوك هنجيوك للعدالة، وكل القضايا محل متابعة ولن يتم التهاون فيها».