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الصور: أصبحت لدينا صورة واضحة عن شبكات المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 10:51 مساء
الصور: أصبحت لدينا صورة واضحة عن شبكات المخدرات
النائب العام المستشار الصديق الصور يتحدث خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء 3 يناير 2024 (الإنترنت)
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قال النائب العام المستشار الصديق الصور إن النيابة العامة أصبحت لديها صورة واضحة بالكامل عن شبكات الاتجار بالمخدرات، سواء المسالك والمسارات أو الأشخاص والجماعات، لافتا إلى تسجيل ثلاثين واقعة جلب مواد مخدرة إلى ليبيا خلال العام 2023.

وأضاف الصور، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن إجراءات النيابة العامة أسفرت عن ضبط 100 متهم خلال العام 2023 تعمدوا جلب المخدرات والمؤثرات العقلية من عدة دول والاتجار فيها داخل البلاد، مشيرا إلى وصول عدد المضبوطين محليا ودوليا في تلك القضايا إلى 160 متهما، من بينهم 5 متهمين صدرت أوامر قبض لهم عن طريق الإنتربول.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تتبعت مسارات توريد المواد المحظورة عبر المنافذ الليبية، وضبطت ملايين الأقراص المخدرة ومئات الكيلوغرامات من الكوكايين.

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أساليب نقل وتهريب المخدرات إلى داخل البلاد
وأشار إلى أن النيابة العامة حددت أساليب نقل المخدرات عبر الطرق البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى المخابئ التي تستخدمها العصابات في تخزين المواد المحظورة، بالإضافة إلى المسارات الدولية، التي تتمثل في مسار الهند ثم تركيا والجبل الأسود وصولا إلى موانئ طرابلس والخمس ومصراتة وبنغازي.

ومسار آخر تسلكه عصابات تهريب المخدرات عبر تركيا ثم موانئ الخمس وطرابلس ومصراتة، ومسار بلجيكا ثم طرابلس والموانئ الليبية كافة، بالإضافة إلى مسارات إيطاليا وبولندا وألمانيا.

أما مسار الكوكايين فيأتي من البرازيل إلى موانئ الخمس وطرابلس ومصراتة، بالإضافة إلى نيجيريا والنيجر والمغرب والجزائر، قائلا: «تجارة المخدرات أصبحت مصدرا من مصادر تمويل الجماعات، لتمويل الإرهاب وغسل الأموال وأهداف أخرى».

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