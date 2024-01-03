الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، اكتشاف شبهة جنائية في 11823 «قيد عائلي» حيث لا يزال التحقيق جاريًا بشأنها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للصور تحدث خلال عن مراجعة النيابة لمنظومة الأحوال المدنية منذ العام 2017 لكشف التزوير ومعرفة مدى سلامة منح الجنسية الليبية وكف العبث ببيانات المواطنين.

وقال النائب العام إن نتائج المراجعة كانت «مبشرة»، إذ عمل أعضاء النيابة على مراجعة 124 مكتبًا للسجل المدني لبحث مدى تطابق بيانات القيد العائلي، موضحًا في هذا الإطار اكتشاف شبهة جنائية واحتمال خطأ في 11823 «قيد عائلي».