ضبط عدد من الوافدين تسببوا في إزعاج المواطنين ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء التحريات بمركز شرطة البركة تمكنوا من ضبط مجموعة من الوافدين بينهم رجال ونساء تسببوا في إزعاج المواطنين، وفق ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت المديرية أن هؤلاء الوافدين ألقي القبض عليهم «عقب تلقي بلاغات من مواطنين بأن مجموعة من العمالة الوافدة من جنسيات أفريقية يقيمون حفلات من حين إلى آخر في أوقات متأخرة من الليل بمنطقة البركة مما تسبب بإزعاج المواطنين».

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وقالت المديرية إن المقبوض عليهم جرى ضبطهم من المكان المبلغ عنه خلف مصرف التجارة والتنمية بمنطقة البركة بعد اقتحامه من قبل أعضاء التحريات بمركز شرطة البركة رفقة أعضاء من الشرطة النسائية.

وأضافت أن المقبوض عليهم جرى نقلهم إلى مركز شرطة البركة وإيداعهم الحجز القانوني إلى حين عرضهم على النيابة العامة.

الوافدون المقبوض عليهم بتهمة إزعاج المواطنين بمنطقة البركة. (مديرية أمن بنغازي)